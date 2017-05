Factores culturales y familiares

El poder integrador del cheque escolar depende, pues, del diseño del programa. Pero también influyen otros factores. Los datos muestran que, comparando familias con un mismo nivel de ingresos, las de raza blanca eligen más, como primera opción, una escuela privada que las negras. Entre estas parece darse una cierta querencia hacia la pública que puede ser cultural.

Asimismo, varios informes indican que, entre las familias con opción a cheque escolar, y por tanto con ingresos parecidos, tienden a solicitarlo y usarlo más aquellas en las que los padres tienen superior nivel de instrucción, los que están casados y los que se implican más en el colegio. Como, de hecho, todas estas características se dan más en las escuelas privadas, el cheque puede reforzar la concentración social. Pero esto no es consecuencia del programa, ni de una desigualdad de oportunidades. No obstante, puede ser necesario informar mejor a los grupos que por ahora no se están beneficiando: familias monoparentales, o poco motivadas con la enseñanza.