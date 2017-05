Es recurrente la idea de la falta de tiempo, de las prisas, de los agobios, sobre todo cuando nos referimos a la vida en las ciudades, o los que trabajamos en las ciudades. Los traslados se nos llevan una cantidad de tiempo relevante. Y es fácil llegar a las últimas horas del día con gran sensación de cansancio.

Todo esto parece suficiente justificación para declarar sin tapujos que no tengo tiempo para otras cosas que no sean el trabajo profesional y la atención de la familia. Incluido, claro está, el tiempo de metro, de atasco, y de comer y dormir. De manera que muchas personas, sin inmutarse y sin dudar para nada de tener toda la razón, afirman no tener tiempo para la formación, para la lectura o para Dios.

Estas facetas de la vida quedan a un lado como asuntos de segunda clase que si se puede se puede y si no se puede qué le vamos a hacer. ¡Que el tiempo es limitado! Sin embargo, un examen más detallado del transcurso del día de cada persona, si hiciéramos un estudio con datos, nos llevaría a descubrir que hay algunas actividades que ya se han dado por supuestas, como integradas en todo lo anterior, pero que no son realmente ni trabajo profesional ni atención a la familia.