El tiempo dedicado al móvil, al sin sentido de contestar 120 mensajes de wasap al día, y ver 35 videos de ‘bobadas’, no se puede decir para nada que sea descanso, desde luego nadie reconocería que es trabajo profesional –aunque se dedique mucho del tiempo de trabajo a esos menesteres- ni que sea tiempo de cuidado de la familia. En este caso tenemos más modos de comprobar las pérdidas de tiempo. Hay aplicaciones que contabilizan con exactitud la duración y las veces que se ha encendido el aparatillo para tonterías sublimes. Se asustará usted al comprobar que difícilmente baja de las dos horas diarias.

Pero no hay tiempo para hacer un rato de oración, o para preocuparse por estudiar temas importantes para la vida de las personas, o para leer un buen libro. Eso sí, tenemos un número no pequeño de gentes entre los 20 y los 50 años que salen a correr o se van al gimnasio casi todos los días. Damos por supuesto que la formación –el cuidado- del cuerpo es más importante que la del alma, y así tenemos tanta gente simple, bobalicona, que solo piensa en su físico, pero apenas sabe hablar o escribir, y que no saben de historia ni de literatura.

He ahí que nos preguntemos ¿Falta tiempo o sobra desorden mental a raudales?