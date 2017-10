ForumLibertas. Separar el grano de la paja, o algunas quejas sobre un blog

Las tensiones que vive España con motivo del conflicto en Cataluña hacen aflorar la sensibilidad hasta extremos inhabituales. Es lógico. Es demasiado importante lo que sucede como para que no provoque reacciones ni sentimientos, pero hay que velar para que no se transformen en tóxicos; es decir, que no liquide de nuestras conciencias el mandato de Jesucristo de ser portadores de Paz “Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios” (Mt 5, 9).

“Es la paz la tranquilidad del orden y el orden es la disposición por medio de la cual se concede a cada uno su lugar, según que sean iguales o desiguales. Así como no hay alguno que no quiera alegrarse, tampoco hay ninguno que no quiera tener paz. Sucede cuando aquellos que quieren la guerra no buscan otra cosa que encontrar la gloriosa paz batallando y esta no es la paz de Dios (cfr. San Agustín, de civitate Dei, 19, 13). Pero la cosa comienza por dentro: Los pacíficos se llaman bienaventurados, porque primero tienen paz en su corazón y después procuran inculcarla en los hermanos en conflicto. ¿De qué te aprovechará el que otros estén en paz si en tu alma subsisten las guerras de todos los vicios? (Cfr. San Jerónimo).”

El pacificador busca construir la concordia, que significa acuerdo y armonía entre las personas, y persigue el pacto; significa también tarea de reconciliación. Para que todo esto sea posible es necesaria una condición previa, la de la escucha. Creemos que desde el punto de vista cristiano ese es el clima que debemos crear. Puede ser útil en este sentido el último artículo publicado en La Vanguardia de Barcelona sobre esta cuestión por un grupo de laicos que, periódicamente aborda en comunión temas conflictivos, como muestra que nuestra fe y pertenencia a la Iglesia es más fuerte que nuestras particulares y distintas visiones sociales y políticas.

Esta es la orientación de ForumLibertas, que no tiene otro criterio que el de la doctrina social de la Iglesia interpretada desde la centralidad y el sentido de pertenencia eclesial.

Distinto es el caso de los blogs que publicamos. Cada uno es responsable de lo que en el suyo escribe, solo sujeto a unas normas generales que forman parte de nuestra línea editorial. No son admisibles ataques personales, ni críticas a pastores de la Iglesia, excepto casos muy excepcionales, ni alineamientos en pugnas intraeclesiales. A partir de aquí, en nuestros blogs escribe y ha escrito gente muy distinta. No siempre es bien acogida esta pluralidad, aunque son poquísimos quienes discrepan de ella. Cuando publicamos colaboraciones de Philippe Ariño, una par de personas escribieron diciendo que no nos leerían más (deseamos que no cumplieran su afirmación) y ahora ha vuelto a suceder con el comentario dedicado al conflicto catalán en uno de nuestros blogs, cuyo contenido es obvio que no compartimos. Pero que se escuchen otras voces, siempre y cuando no difuminen el discurso, es bueno. Porque, si no prestamos atención a ellas, ¿cómo vamos a practicar la virtud de la escucha, condición necesaria de la concordia que promueve el espíritu de paz del que somos portadores?