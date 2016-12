François Fillon: habla claro, es directo, conecta

François Fillon ha sido elegido candidato del centro-derecha para las presidenciales francesas con un porcentaje superior al 66 por ciento de los votos en las primarias. Ha sido un amplio margen que es prueba de un amplio consenso. Fillon no estaba entre los favoritos y sus propuestas no son nada complacientes: está diciendo a los franceses que tienen que reducir su gigantesca administración y trabajar en serio para hacer reformas. No oculta tampoco su condición de católico y su política a favor de la familia. También ha sido relevante su modo de dirigirse a la gente.

Fillon puede hacer frente a Le Pen porque su discurso está muy alejado del que hacen los políticos al uso: un discurso correcto, frío y distante. El ex ministro habla claro, es directo, conecta. Tiene la fuerza de la sinceridad.