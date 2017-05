Gamificación: aprendizaje y rugby

“Hay pocas cosas imposibles por si mismas. Más que los medios nos falta la tenacidad para lograrlas” (La Rochefoucault)

Reconozco que cuando leí el correo desconocía el significado de la palabra “Gamificación” y a fe mía que descubierto el significado creo que sobreviviré felizmente sin recordarlo.

Este no hace sino referencia a una más de las nuevas “soluciones pedagógicas milagrosas” : el aprendizaje mediante el juego que junto al resto de corrientes pedagógicas más recientes: “el elemento”,”la inteligencia emocional”,”las inteligencias múltiples”,el flujo, el flourishing”,”la determinación”,los “nativos digitales”,”el aprendizaje profundo”, la “mildfullness”,los “hábitos de pensar”,la “mentalidad de crecimiento”, van encaminadas a que los educandos se sientan motivados, aumenten su autoestima y sean felices… “Todo ello para fomentar la mentalidad del niño tirano y la incapacidad para soportar el esfuerzo y la frustración” en palabras del filósofo y profesor José A. Marina.

Gamificacion, el niño debe aprender jugando,gran idea! ¿Tal vez el niño jugando entonces a aprender no aprenda? No importa, el niño debe ser feliz, unirse en el juego a sus compañeros evitando cualquier mínimo disturbio emocional, el mundo feliz.

Aprender jugando. Gamificación.

Acertado diagnóstico el del profesor Marina ante el cual no cabe sino estar de acuerdo pero también, aunque resulte una paradoja “In términis”, con el concepto de “aprender jugando”.

Si bien de otra manera bien distinta.

No en el aula,como defienden estos “novísimos” pedagogos, sino en un campo de rugby.

Preparar al adolescente, al joven, mediante el juego y sus reglas para enfrentarse al aprendizaje del conocimiento en el aula ,no huir de aquel con el juego pedagógico como excusa sino regresar a la misma con los bagajes obvios tales como la capacidad de esfuerzo que cualquier aprendizaje necesita,volver para jugar el partido más difícil de afrontar: aquel cuyo rival de enfrente no es otro que la desidia y la rutina.

Este es el fin con que nació La Fundació pel Desenvolupament Humà i Social (Fundsocial) en estrecha simbiosis con la U.E.S Santboiana y algunos centros escolares de la ciudad de Sant Boi que se sumaron a este proyecto: El Programa social de “Lideratge Jove”: el rugby como medio para que los alumnos con dificultades de aprendizaje retornen a las aulas habiendo recuperado su potencial humano para enfrentarse a ese constante “tedio” del esfuerzo o habiendo descubierto esos valores que por motivos diferentes no han podido desarrollar en su familia o en la sociedad, la fe en si mismos que les permita forjar un futuro con garantías como adultos.

Resulta paradójico que en el “campo de juego” del aula cada vez más se relajen las reglas de estos múltiples y variados juegos psicopedagógicos que se ofrecen como soluciones definitivas, que el esfuerzo, la percepción del fracaso como condición “sine qua non” para el crecimiento” y la constancia sean aspectos secundarios del aprendizaje y no herramientas imprescindibles de éste.

Nosotros sólo disponemos de un campo abierto y un balón de cuero de geometría “imperfecta”,un reglamento básico de conducta y una continua exposición ante la constante alternancia de situaciones frustrantes y estimulantes que desembocarán, una u otra, en el resultado final del juego. Será éste, el resultado, rinda o no pleitesía al triunfo o a la derrota, el nuevo punto de partida desde el cual volveremos a preparar el próximo encuentro con un nuevo equipo rival.

Pues es la formación del niño en cada entrenamiento, su esfuerzo y aplicación individual y colectiva, la fortaleza que su personalidad habrá ido adquiriendo a lo largo de los años la que hará que aunque el resultado final se muestre adverso éste lo acepte como elemento necesario para el análisis crítico de las debilidades propias y las del equipo, para la subsanación de éstas en pos de un nuevo reto, un renacido esfuerzo, y si el marcador les ha sonreído sean capaces de entender que si cesan en su empeño, en una comprensible autocomplacencia, ésta les podría llevar a un indeseado fracaso posterior.

Y esto es así puesto que una competición deportiva no es sino una reproducción del proceso de desarrollo vital del ser humano. Fundsocial tan sólo desea, y no es causa menor, que los alumnos vuelvan a sus aulas para integrarse en ellas con el brío y la decisión suficientes para el aprovechamiento de sus estudios, lejos del fracaso escolar o del narcisismo tirano de algunos niños.

Guardo en mi memoria las apasionadas palabras con las que Josep Miró i Ardèvol se dirigía, en el pasado curso y ante la atenta mirada del entonces presidente Toni Gabarró, a los alumnos de los centros escolares que participarían aquel año en las prácticas del rugby dirigidas cuidadosamente por entrenadores de la U.E Santboiana.

Sus incisivas preguntas destinadas a explorar el ánimo de los adolescente y su predisposición a la aventura de un nuevo deporte en la cuna misma del decano del rugby español: la Santboiana.

Comprobé que no quería regalarse con discursos adjetivados por el flourhising o el mildfullness, simplemente les animaba a que “jugaran aprendiendo” pero jugando al rugby, no a las matemáticas ni a las lenguas ,no a la filosofía, simplemente al rugby. Les invitaba a que jugaran al rugby aprendiendo el respeto a unas reglas comunes y en el reflejo de ese juego recobrar ,en un sencillo pero eficiente feed-fack, el respeto hacia si mismos, preparar en definitiva el regreso a las aulas con la autoestima recobrada para afrontar esas lecciones de matemáticas, de lenguas y filosofías como si fueran un rival incómodo, ante el cual hay que disputar en la ajena e incómoda cancha de la rutina pero de cuya contienda es necesario salir victoriosos; por ellos mismos y por su equipo, el equipo mas importante: su familia, sus amigos, sus congéneres a quienes habrán de respetar.

Les estaba invitando a recuperar, pero en sentido inverso, lo que el sistema de las nuevas “pedagogías” les estaba ,a mi juicio, arrebatando: el sentido del esfuerzo individual y sus herramientas emocionales y psicológicas pertinentes, la fortaleza anímica suficiente para abordar la imprescindible soledad necesaria cuando la frustración aparezca y sea ésta superada positivamente.

En el rugby como hemos dicho es fundamental el sacrificio por los demás en pos de un logro común, el sentimiento solidario ante la derrota, el consuelo mutuo y los ánimos compartidos en pos de la superación, del próximo reto. Pero para ello el alumno, el jugador, también debe encontrarse plenamente consciente de su valía y sus posibilidades. Sentirse imprescindible en la colaboración con su equipo, una persona imprescindible para el mismo. Tomar conciencia de su propia “unicidad”,saberse “único”,mas no “El Único” (como se reconocería el niño narcisista) para ser uno más, quien completa el equipo. Constatar que los demás le necesitan pero que sin sus compañeros nada puede hacer.

Fundsocial, la Unió Esportiva Santboiana no han hecho sino unir sus esfuerzos para tutelar a través del rugby a adolescentes en riesgo de exclusión por su previsible fracaso escolar , en riesgo de engrosar las cada más numerosas filas de aquellos a quienes nuestro Papa Francisco define como “los descartados de la sociedad”,los ” desheredados del sistema”,”Los olvidados” que nos mostraba en aquella terrible y conmovedora película el mejor Buñuel.

El gran acierto de Fundsocial ha sido confiar desde el principio en un juego aparentemente tan “sencillo” de jugar para los niños pero de una base educativa tan profunda como el rugby y dejarlo en las manos de una institución tan inveterada como solvente como es la histórica U.E. Santboiana.

Decía Unamuno que “el maestro que enseña jugando acaba jugando a enseñar; el alumno que aprende jugando acaba jugando a aprender…” Esta acertada cita que suscribe el profesor y matemático Ricardo Moreno Castillo en su famoso “Panfleto Antipedagógico” nos sirve como firme clave de bóveda que da cobertura a nuestra argumentación: mediante el descubrimiento del juego rugby y sus intrínsecas virtudes se “aprenden”,en nuestro caso se recuperan, los niveles de confianza elementales para el aprendizaje escolar que el propio alumno ha perdido anteriormente; se le prepara para su retorno al aula con el vigor psicológica renovado ante cualquier reto académico tal como ha aprendido a hacer en un campo de rugby. Es, en definitiva un proceso que mediante nuestro deporte nos sirve para recuperar los seculares valores que han hecho progresar al ser humano: esfuerzo, constancia, humildad, decisión para afrontar los problemas y capacidad para aprender de los fracasos. Todo cuanto ello se reproduce constantemente el transcurso de cada encuentro de rugby.

Hemos expulsado de nuestras aulas el concepto de deber fomentando la aparición de niños tiranos, narcisistas y con escasa tolerancia a la frustración pero quienes amamos el rugby no necesitamos de nuevas pedagogías, disponemos de las necesarias, del ” escueto terreno de juego de nuestras normas” para evitar, en la humildad de nuestras posibilidades, la caída de esos muchachos en el abismo de los descartados de la sociedad.

Para nosotros todo es más sencillo, inveterado, y es reflejo de los valores humanistas y cristianos que si han llegado con esta intacta pujanza hasta nuestros días es por la propia vigencia de los mismos. Porque están vivos como las nobles reglas del “fair play” del rugby, como vive en nosotros, los cristianos, la Palabra de Cristo.