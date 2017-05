Gracias a Dios que me concede la gracia de morir mártir por Él

Seis mártires del siglo XX en España nacieron un 28 de mayo: dos lasalianos y un carmelita terciario de la enseñanza burgaleses, un sacerdote secular almeriense y otro tarraconense, más una sierva de María madrileña.

Su último trabajo fue dar de comer a sus asesinos

Germán Arribas y Arribas (hermano Ángel Gregorio de las Escuelas Cristianas), de 41 años y natural de Mazueco de Lara (Burgos), era el cocinero del noviciado lasaliano de Griñón (Madrid), donde dio de comer a los milicianos que lo mataron el 28 de julio de 1936, junto con otros nueve religiosos y un laico, con los que fue también beatificado en 2013.

Se salvó del Desastre de Annual, pero no de la revolución

Joan Vernet Masip, sacerdote de 37 años, oriundo de La Vilella Alta (Tarragona), era regente de La Morera de Montsant, fue asesinado el 25 de agosto de 1936 en Juncosa (Lleida) y beatificado en 2013. Tras hacer el servicio militar en África en 1921, terminó sus estudios en el seminario y se ordenó en 1926. Párroco de La Morera de Montsant (Tarragona) al estallar la guerra, dijo al secretario municipal, que le aconsejaba esconderse: “No tengo miedo a la muerte, porque no he hecho nada malo, pero si Dios así lo ha destinado, lo acepto con resignación y conformidad”. Cuando el Comité revolucionario le exigió las llaves de la iglesia, pidió que le dejaran entrar un rato, que aprovechó para consumir el Santísimo. Después entraron los revolucionarios y comenzaron a tirar por tierra las imágenes. Mosén Joan advirtió a los que mandaban de la incultura que cometían y estos dieron orden de parar la destrucción.

Refugiado en casa de la familia Sardà, advirtió que si subían los de Scala para matarlo no lo escondieran, porque no quería crear problemas. El comité de La Morera lo condujo a su casa en La Vilella Alta, y a algunos que lo visitaban les dijo: “Por mucho que hagan los rojos, España volverá a ser lo que era. Quizá costará, pero la Iglesia triunfará y las iglesias se volverán a abrir. Aunque me maten, eso no tiene importancia, será lo que Dios quiera. No os apuréis, que no nos matarán a todos”. Estuvo en una casa de campo con el párroco de la Vilella Alta, Joan Sans, y se confesaron y animaron mutuamente. El 25 de agosto, el hermano de mosén Sans fue en taxi a recogerlo y llevarlo a Montblanc, pero en La Pobla de Cérvoles lo detuvieron, y al saber dónde estaba Vernet, fueron a apresarlo y fusilaron a los dos sacerdotes en Juncosa (Lleida). Joan Sans no ha sido beatificado.

Ofició el responso por Calvo Sotelo

Agustín Navarro Iniesta, de 34 años y natural de Zurgena (Almería), era coadjutor de Carabanchel Bajo (Madrid), fue asesinado el 1 de septiembre de 1936 en el Pozo de la Lagarta (Tabernas) y beatificado el 25 de marzo de 2017 en Roquetas de Mar (también en Almería). En Carabanchel era también capellán del Colegio de la Santa Cruz; según la biografía diocesana ofició el responso por el jefe de la oposición parlamentaria secuestrado por policías gubernamentales y asesinado:

Con valentía, el trece de julio de 1936 ofició un responso en el Cementerio del Este de Madrid ante el cadáver de don José Calvo Sotelo. Asustada su madre por las consecuencias de su piedad, toda la familia regresó a Zurgena buscando refugio. Allí fue detenido y lo dejaron marchar a su casa a las pocas horas. Más tarde fueron a buscarlo y el presbítero, de tan sólo treinta y cuatro años, abrió la puerta y se despidió de su madre: « ¡Hasta el Cielo! Gracias a Dios que me concede la gracia de morir mártir por Él. » Fue martirizado junto a otros cuatro presbíteros de su pueblo.

El Patriarca Eijo Garay escribió a su familia: « Nada tienen que agradecerme por los favores que dispensé a su hermano, pues era un santo y celoso sacerdote y merecía todo el cariño del Prelado. » Su biógrafo, el padre capuchino Jesús María de Orihuela, escribió: « Ha pasado de esta vida a la eterna adornado con la estola de la inocencia de que se vistió en el bautismo. »

“Soy religioso ante Dios y ante los hombres”

Julio Alameda Camarero, de 25 años y natural de Castroceniza (Burgos), es uno de los cuatro carmelitas de la Enseñanza beatificados (en 2013), a su vez dentro de los 14 beatificados entre los asesinados en la última saca masiva del barco prisión Río Segre,el 11 de noviembre de 1936 (ver artículo del aniversario). Se empeñó en ir en la saca, al declarar cuando le preguntaron por su profesión: “Soy religioso ante Dios y ante los hombres”; a pesar de que un amigo logró sacarlo de la lista, con sus tres compañeros de religión se presentó más tarde, diciendo: “Nosotros somos carmelitas”.

Arrojados a un pozo de azufre

Germán García García (hermano Luciano Pablo de las Escuelas Cristianas), de 33 años y natural de Quintanilla la Mata (Burgos), era uno de los cinco lasalianos asesinados el 18 de noviembre de 1936 en Lorca (Murcia) y beatificados en 2007 (ver artículo del aniversario).

La mártir más anciana

Aurora López González, de 86 años y natural de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), era la monja más anciana del instituto de las Siervas de María en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en cuya estación fue asesinada el 6 de diciembre de 1936 (ver artículo del aniversario). Fue beatificada en 2013 (es también la mártir de más edad de los 1.576 beatificados).

