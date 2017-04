Grans conflictes morals del nostre temps

El nostre temps multiplica els conflictes morals perquè obre de nous sense tancar molts dels vells. És una constatació més del diagnòstic que en 1984 formulava Alasdair MacIntyre a Tras la Virtud, quan afirmava que el principal problema de la Modernitat és la construcció d’una moral caòtica basada en el principi de la llibertat negativa que renunciava a tota decisió per establir quina de les argumentacions morals era la certa, la qual cosa convocava a interminables discussions ètiques. En això estem, amb una gran excepció que consagra el caràcter desordenat i contradictori del sistema moral sota el qual vivim: el pensament políticament correcte i, encara més, la ideologia de gènere i LGBTI, si imposen una sola raó en tot allò que els concerneix. És una espècie de bastió de valor absolut inserit en un mar de relativisme moral, d’emotivisme i d’utilitarisme. No s’entén molt bé com es pot congeniar el liberalisme que proclama una concepció política igual per a tots els éssers humans, jutjant als països d’acord amb els paràmetres de la democràcia liberal, amb el relativisme. Ni com pot funcionar una societat que ha confós el bé amb la preferència personal, com fa l’emotivisme. Ni ningú sap com encaixa el relativisme amb les definicions que precisa l’aplicació utilitària. Tot resulta un maleït garbull en el qual vivim i el resultat del qual és la insatisfacció creixent i el consum de drogues i fàrmacs per eludir, atenuar o superar la realitat de les pròpies vides.

En aquesta situació es mantenen vigents i creixen amb força, una sèrie de grans conflictes morals que llastren el progrés humà. Heus aquí els que considero més rellevants:

(1) El paper que té la religió per al bon funcionament de la societat. (2) El grau d’inviolabilitat de la vida humana innocent en sentit físic i en la seva dignitat, amb independència de quin sigui el seu grau d’autonomia i dependència. (3) Lligat a l’anterior, l’abast sobre la manipulació genètica i psicològica de l’ésser humà, que es mostra de manera descarnada en Peter Sloterdijk a propòsit del seu llibre Normes Per al Parc Humà. Tot això són grans aspectes concrets que al seu torn guarden relació amb (4) La relació entre finalitats i mitjans, i si és lícit o no que en determinades circumstàncies el mal d’un mitjà particular sigui assumit per la bondat de la fi. (5) La controvèrsia sobre la sexualitat humana i de les nostres intencions quan entaulem relacions sexuals. Assenyala MacIntyre que la moral occidental xoca estrepitosament amb totes les grans tradicions teistes. (6) El lloc que ocupen determinats conceptes en el sistema moral, com el que avui juga la satisfacció del desig en la nostra cultura, educació i legislació. (7) La caracterització de la naturalesa humana, la concepció antropològica que presideix la nostra cultura, moral i política, després de l’emergència i en diverses societats hegemonia del Gender LGBTI. (8) El conflicte que sorgeix de concepcions incompatibles de la justícia, com la que es dóna entre la qüestió d’un jornal just i els arguments a favor que sigui el mercat qui fixi tots dos termes; entre desocupació i treball de salari de pobresa (9) El no assumir l’evidència que cap època, inclosa la nostra, no pot abordar correctament els problemes només amb els recursos morals i culturals del seu propi temps. (10) La marginació de les fonts culturals de la nostra civilització. Aquests dos últims punts es manifesten, sobretot en el menyspreu de la tradició, dels costums i del dret consuetudinari, així com per la pèrdua de tot sentit del cànon, del criteri equilibri moral que redunda en la lògica infantil de seguir sempre l’última innovació ètica, un procés que uneix a la impunitat de la seva acceptació, la seva força destructiva, en fer taula rasa amb el precedent.