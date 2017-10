¡O habláis ya, o nos dejáis hablar!

Nos tenéis petrificados con vuestras fantochadas. Tanto, que ya nadie se acuerda de repetiros que habléis, pero yo insisto: ¡Hablad! ¿Hemos de soportar más locuras de las vuestras? ¿Tan ciegos estáis? Con vuestros boicots y cabezonadas por el estilo solo os arruinaréis… nos arruinaréis…, y luego os arrepentiréis y os quejaréis doblemente. ¿No os dais cuenta de que estáis enloqueciendo en vuestra huida hacia delante? Observo que os gusta mucho la vida virtual, las cartitas y la televisión, con vuestras chanzas públicas de cara a la galería; pero lo que debéis hacer es sentaros cara a cara a hablar, que implica escuchar y querer entender al otro sinceramente, poniéndose en su piel. Dejaos de dedicaros a los golpes de efecto. Con tanto golpe os estáis haciendo daño vosotros y hacéis daño a la sociedad, que es una comunidad humana, por si no os acordáis ya: la formamos hombres y mujeres que queremos vivir tranquilos y en paz y desarrollar cada uno lo que llevamos dentro. Eso es el bien común… o lo sería, porque de tanto hablar del “interés” general, os olvidáis del “bien” común, francamente. El primero se basa en el instinto, la necesidad, y a menudo el egoísmo, mientras que el segundo nace de la Verdad, que cada uno de nosotros llevamos escrita en el corazón. “¿Qué es la Verdad?”, me preguntáis lacónicamente. Y os respondo: La verdad es lo contrario de la mentira, de la falsedad, y por tanto no se aplica con la fuerza, sino con la razón. Por eso nunca es tarde para dialogar. Al diálogo tenéis que ir sin condiciones, que ya serían imposición; a pelo y sin las espuelas para picar al caballo en vuestra huida hacia delante. Sentados uno frente al otro, tendréis que empezar por escuchar lo que el otro tiene para deciros. Ya podréis empezar a exponeros lo que lleváis para decir, pero deberéis readaptar vuestro mensaje de acuerdo con lo que el otro vaya diciéndoos; lo contrario sería un diálogo de besugos. Solo luego, vendrán la discusión y la negociación, que es lo que pide una cabeza sensata, porque casi todo es opinable y en algo tenéis razón, amablemente apoyados y respaldados por vuestros conciudadanos, que somos todos y cada uno de vuestros votantes, a los que os debéis. Ya veréis que cara a cara las cosas cambian. Deja de contar la imagen calculada y falsa que dais de vosotros mismos, y empieza a latir el corazón al ritmo del otro, que pronto deja de ser adversario y pasa a ser un simple mortal como vosotros, que quiere lo mejor para todos. Y, ¡si no queréis hablar vosotros, dejadnos hablar a nosotros de una vez!