¿Hablamos de la castidad?

En el Documento preparatorio para el próximo Sínodo en el que los obispos y demás participantes en la asamblea van a dirigir su atención especialmente al “mundo de los jóvenes en su discernimiento vocacional”, se incluye este párrafo:

“Por las razones ya recordadas, merece una mención particular el mundo de los new media, que sobre todo para las jóvenes generaciones se ha convertido realmente en un lugar de vida; ofrece muchas oportunidades inéditas, especialmente en lo que se refiere al acceso a la información y a la construcción de relaciones a distancia, pero también presenta riesgos (por ejemplo, el ciberacoso, los juegos de azar, la pornografía, las insidias de los chat room, la manipulación ideológica, etc.). Pese a las muchas diferencias entre las distintas regiones, la comunidad cristiana continúa construyendo su presencia en ese nuevo areópago, donde los jóvenes tienen sin duda algo que enseñarle”

A lo largo del Documento se anima a los jóvenes a preocuparse de influir en la sociedad para que el ejemplo de su vivir cristiano consiga eliminar la violencia, vivir en paz y en solidaridad con todos, etc. Este es el único párrafo en el que se hace alguna referencia al “mundo de la sexualidad” de los jóvenes, aunque de una forma muy colateral, y sencillamente haciendo referencia al riesgo de la pornografía. ¿Solo riesgo?

En esta materia me parece que los jóvenes – y también los no tan jóvenes- necesitan palabras claras y netas, que les orienten en el mundo que viven. Están invadidos por una propaganda, y sometidos a unas presiones sociales, que dan la impresión de indicarles que van a encontrar la “felicidad” dando rienda suelta, y de cualquier manera, a todo instinto sexual que comience a florecer en su cuerpo, en su imaginación.