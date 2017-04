Hablarse de tú con Dios (IV)

Ya vivimos el desplome de la Ciencia como religión; del Progreso como religión; del Estado como religión; de la Revolución como religión. La modernidad culmina en una especie de carnaval donde todo da igual. Pero el lugar de Dios no puede estar vacío: cuando se saca a Dios de ahí, algo pasa a tomar su lugar. Ese algo no está bastando.

Nuestra época es hedonista pero no es alegre. Su hedonismo es deseo de no ser, como ese adolescente que se cree hombre porque se enfanga. Oculta la vergüenza detrás de un ansia insensata de anonadarse y, al mismo tiempo, desprecia la religión como si esta fuera una debilidad, que se remedia usando la razón para lo que sirve.

Esta época es valiente pero está errada. Cree que algo es bueno por ser difícil. No quiere una vida fácil. Quiere vivir a plenitud la aventura de la vida y ha leído en ciertos libros (o le han dicho unos que los han leído) que esa aventura está en el agnosticismo, en el ateísmo, en atreverse a recorrer sin muletas de ninguna especie el camino de la libertad individual. Esta época prueba el camino y encuentra que la agota y la vacía.

A menudo se piensa que los cristianos escogen la religión para hacerse la vida más fácil, para que desaparezcan las preguntas tremendas, como la de Nezahualcóyotl, “¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra?”, como la de Quevedo: “¡Ah de la vida! ¿Nadie me responde?” Pero el que topó con Dios dio con trabajos que ni los de Hércules.

Contra la nada, aparecen preocupaciones religiosas en los medios culturales. Los libros pueden ayudar a mucha gente con ansia de experimentar nuevas vivencias a comprobar de primera mano si eso que creen los cristianos son puros cuentos, o si la intensidad con que cantan o narran ciertas cosas da prueba de que de verdad tienen noticias de un reino lejano que apenas es posible imaginar.

Los libros pueden abrir la puerta para uno de los mayores alivios que puede experimentar un ser humano: darse cuenta de que está equivocado. Tal vez mucha gente, desesperada por el cinismo y la acedia, irritada contra la estupidez y la vileza del mundo, esté preparada para recibir la sensibilidad de una fe de veinte siglos, como si por primera vez trinara, tronara sobre el mundo.

Ciertos libros tal vez pudieran ayudar a mucha gente a orientarse en dirección de la aventura interminable que ansía con todas sus fuerzas. El Manalive de Chesterton tal vez lo conduzca a “La noche oscura del alma” de san Juan de la Cruz, que tal vez lo dirija al Evangelio que tal vez lo ponga frente a frente a ese ser terrible que los cristianos llaman Amor.

Amor no se siente atado por nuestra falta de imaginación. Sopla por donde quiere y va a donde quiere. Algunos de estos libros pueden ser obra de escritores católicos, pero no todos lo serán. Los escritores católicos a lo mejor ni católicos son: serán anglicanos, calvinistas, luteranos, ortodoxos, serán judíos o musulmanes, budistas, hinduistas o sintoístas. Pueden ser agnósticos. Pueden ser ateos.

Sin embargo, serán hombres. Sus libros serán católicos en tanto hayan escrito con sinceridad de su experiencia en el mundo en busca de la belleza absoluta, de un significado eterno; si combinan la intuición espiritual con la humildad; si hablan de la hermosura precaria de la niñez y la juventud; de los lirios y las espinas de tratar de ser prudente, justo y fuerte; de los abismos de la disipación y la esperanza de inmortalidad.

Serán libros católicos si hablan a esa zona profunda, esa materia tierna e infantil que forma el tejido más secreto de nuestro ser, a la infancia sepultada en nosotros, más allá del tiempo. Ningún mal puede destruirla por completo mientras arda un último fulgor de vida. Si expresan estas cosas con dichos agudos, que registren la búsqueda incesante de la mente y el corazón en pos de lo divino encarnado en la esfera sublunar, sus libros servirán a muchos para vivir una vida humana más rica.

La respuesta de Dios a las preguntas del hombre no consiste en teorías. Consiste en que se hizo un ser humano y dijo: “Yo soy. Aquí estoy. Pruébame y compruébalo.” Los escritores católicos pueden ayudar a purificar la religiosidad de tantas devociones inútiles y de tantas jetas avinagradas que hay en las iglesias. Ser católico no se trata de ser beato, santurrón, sacristán, rezandero. No se trata de rezar rosarios. Se trata de amar y ser amado.

Los escritores católicos creen en el amor. Con mayor o menor claridad están conscientes de que la santidad es conocer la perfección del amor. Huelen que no hay más que una tristeza: negarse a ser santo, rehuir el amor, ahuyentar el amor. Los escritores católicos pueden ayudar a mucha gente a reconocer el amor: que es un deseo, es verdad evidente; así como es evidente que el deseo de las cosas bellas no siempre es amor.

El amor es una especie de furor y hay dos especies de furor: uno que no es más que una enfermedad del alma; el otro, que nos hace traspasar los límites de la naturaleza humana por una inspiración divina. En el amor de Amor no hay temor. Quien teme no conoce el amor. Dios es amor: el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Se puede ser feliz en el amor.

Leer es mucho más que un pasatiempo. Uno no lee nada más para entretenerse un rato ni para llenarse de datos la cabeza. La literatura sí sirve para algo. Sirve para aterrizar en uno la belleza. Leer puede ayudar a hacer el camino en ruta de lo único que de verdad importa, amar y ser amado. Los escritores católicos pueden ayudar a mucha gente hablarse de tú con Dios en diálogo de enamorados.