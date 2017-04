¿Por qué he de cursar religión?

La Conferencia Episcopal Española lanzaba a finales de marzo la campaña “Me apunto a religión”. Como el tema me pareció importante expongo algunas razones que presenta esta campaña:

Primero, por justicia. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral católica en la escuela, según sus convicciones.

Además, desde la Comisión Episcopal de Enseñanza recuerdan a los padres que es a ellos a quien corresponde la educación de sus hijos y no al Estado. “La eliminación de este derecho o la imposibilidad de elegir libremente el centro educativo para sus hijos debilitarían significativamente nuestra democracia”, apuntan.

Dejan claro que la asignatura de religión no es catequesis. “No evalúa tu fe sino el conocimiento. Y el conocimiento es libertad. Libertad para pensar. Libertad para creer”.

Dan respuesta a los jóvenes, sobre todo a aquellos que se preguntan de qué les sirve esta asignatura: “La asignatura de religión es fundamental para tener un conocimiento más completo del mundo que nos rodea. Cuando te apuntas a la asignatura de religión te apuntas a entender las claves que han formado la historia, la política, el arte, las costumbres, la cultura, las leyes… y por qué las religiones han movido el mundo”.

Y otros argumentos: “No se puede elegir lo que no se conoce y no se puede conocer si no se puede elegir la religión”; “Una educación con religión es una formación completa. No hagamos de la religión una asignatura pendiente”.

Estos y otros argumentos se pueden ampliar en los dos videos editados para la ocasión: uno orientado a los padres y otro a los alumnos. Asimismo se ha creado una página web en la que se dan otras tantas razones: para tener una visión plural de la sociedad, para fomentar el respeto y la tolerancia, aporta valores humanos esenciales, ayuda a comprender el mundo en el que vives, etc.

Todo un despliegue muy interesante y muy útil. Enhorabuena.