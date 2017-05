El homosexualismo político llega en Asia: Taiwán, primer lugar en legalizar el ‘matrimonio’ gay

FILE - In this Dec 10 2016 file photo supporters of LGBT and human rights wave rainbow flags during a rally supporting a proposal to allow same-sex marriage in Taipei Taiwan on the World Human Rights Day Taiwan s Constitutional Court ruled in favor of same-sex marriage on Wednesday May 24 making the island the first place in Asia to recognize gay unions The court said the current civil code that does not permit same-sex marriages was a violation of two articles of the constitution of the Republic of China Taiwan s official name AP Photo Chiang Ying-ying File

La Corte Suprema de Justicia de Taiwán declaró inconstitucional la restricción del matrimonio a uniones de personas de distinto sexo y exigió la legalización del matrimonio homosexual, lo que convierte a la isla en el primer lugar de Asia en permitirlo.

El máximo tribunal taiwanés declaró inconstitucional la parte de la ley matrimonial que afirma que “personas del mismo sexo no pueden entrar en un matrimonio legal” y se exigió su enmienda en el plazo de dos años, anunció el secretario de la corte, Lu Tai-lang, en rueda de prensa.

La declaración de los 14 jueces de la Corte Suprema responde a consultas sobre la constitucionalidad de la actual ley matrimonial presentadas por el veterano activista de los derechos de los homosexuales Chi Chia-wei y el gobierno municipal de Taipei. De ese modo el homosexualismo desembarca en Asia pro primera vez gracias a esta decisión de la isla.

“Se ha hecho realidad un sueño que llevo esperando más de 16 años”, dijo Chi, tras conocer la decisión, en medio de la algarabía de numerosos grupos a favor del matrimonio homosexual que esperaban la sentencia. Hace 16 años Chi fue el primero en desafiar las leyes pidiendo -sin éxito- el registro legal de su unión desde 1988 con su pareja.

En 2015, tras un nuevo intento fallido, elevó una consulta de interpretación al Supremo por considerar que la prohibición violaba los derechos de los artículos 7 y 22 de la Constitución, que establecen que todas las libertades y derechos del público que no perjudiquen el orden social o el bienestar público están garantizados.

Por el contrario, los grupos religiosos del país y diferentes sectores del país recibieron con protestas y consternación la decisión, que según ellos asesta un duro golpe a la tradición china de la isla, la familia tradicional y la moralidad social.

En el campo político, tanto la presidenta, Tsai Ing-wen, como la mayoría de los legisladores del gobernante Partido Demócrata Progresista se han manifestado a favor del matrimonio homosexual.

Ya a finales del 2016, cuando se introdujo un proyecto de enmienda de la ley matrimonial en el Parlamento, se registraro una fuerte división de opiniones.

La Alianza de los Grupos Religiosos de Taiwán para la Protección de la Familia, han pedido que la cuestión se someta a referéndum y han advertido de los efectos nocivos de la legalización, que presenta un modelo sexual y familiar en conflicto con la tradición.