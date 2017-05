I el Bisbe té raó

Xavier Novell

En la petita diòcesi de Solsona, que compta amb un dels bisbes més joves de tot el país, Xavier Novell, s’ha generat un debat intraeclesial, l’interès del qual sobrepassa en molt els seus límits perquè tracta d’una qüestió fonamental a partir d’unes condicions materials concretes. Es tracta de la importància que posseeix el sobrenatural a l’Església actual i, més concretament, en aquells que són els seus pastors, el bisbe i els seus sacerdots. Vist sota un distanciament objectiu no deixa de ser sorprenent que la qüestió sigui sobre el paper del sobrenatural en la fe catòlica, perquè en definitiva l’única significació final d’ella, del sacerdoci i l’episcopat és precisament aquesta dimensió sobrenatural, perquè és la que aporta sentit a la consagració i al sagrament de la reconciliació, que són els fonaments del sacerdoci catòlic. Un sacerdot no és un pastor protestant. Això és una evidència, perquè per la seva missió i funció, el sacerdot és una icona de Jesucrist, àdhuc en els casos que ell no s’ho cregui. Algunes novel·les de Bernanos, i de Graham Greene, plantegen aquesta paradoxa tràgica i apassionada.

Però anem al cas concret. El bisbe de Solsona ha establert uns criteris dirigits a canalitzar les activitats profanes que es desenvolupen a l’espai físic de les esglésies de les seves diòcesis “Un servidor s’ha afartat de veure el que no toca en moltes de les nostres esglésies”. Per concretar la seva instrucció refereix a ‘Criteris per a l’ús de les esglésies i capelles per a actes extralitúrgics’ i fixa quatre situacions en les quals es poden celebrar actes en els temples de la seva diòcesi:

Concerts i altres actes culturals, sempre que el contingut i la finalitat siguin la pregària, l’evangelització, la caritat i el diàleg de la fe i la cultura

No permetre en els temples actes religiosos no cristians

No realitzar actes interreligiosos, és a dir, amb confessions no cristianes

I en el cas d’esglésies propietat d’entitats civils o cedides, en les quals hi hagi un culte més o menys habitual, no poden realitzar-se actes obertament contraris a la santedat del lloc.

És posar les coses al seu lloc, atorgar al sagrat i a la primacia del sobrenatural l’espai i naturalesa que li correspon. Perquè del que es tracta és d’establir el que pot fer-se a l’espai consagrat, que no és un lloc qualsevol. I si els propis pastors no són conscients d’aquesta especificitat radical, sobrenatural, vol dir que han perdut el fil de la fe catòlica, el que l’enfila en un collaret d’extraordinària bellesa.

L’axioma catòlic estableix que el sobrenatural assumeix el natural però no l’elimina, sinó que el perfecciona, i aquesta relació solament és possible sota aquest criteri de perfeccionament. Una música profana pot ser religiosa si s’encamina en aquest sentit, com ho és el diàleg entre fe i cultura, per situar dos casos diferents, però el que en cap cas és assumible és que el profà, el natural, en raó d’una obertura al món, esborri la dada sobrenatural perquè al món no li quadra. Aquesta no és la missió de l’Església. La seva obertura a les realitats profanes és per mostrar la dimensió del sagrat, i no per trivialitzar-lo. La finalitat no és la de servir simplement a “l’home” perquè aquest servei sense Jesucrist sempre serà insuficient per vèncer al mal.

El problema viu de l’Església -i aquest és un mal que resulta nociu quan resideix precisament en els sacerdots- és oblidar aquella evidència. Sense Jesucrist no hi ha camí, no existeix solució, i aquesta realitat no pot ocultar-se sota cap criteri de pretesa eficàcia. I la millor verificació de tot això és el fracàs de l’Església quan s’ha oblidat del sobrenatural sota la bona intenció de ser més accessible a la persona concreta del nostre temps, en lloc de lliurar-se en cos i ànima a construir el camí invers, aproximar l’ésser humà d’avui a Déu, gràcies a Jesucrist.

Per això resulta tan lamentable la reacció d’un grapat de sacerdots de la diòcesi de Solsona davant la decisió del seu bisbe. Els membres de l’anomenat Fòrum Ondara, que es declaren a si mateixos sacerdots ja majors, s’oposen públicament al que ha dit el Bisbe Xavier i afegeixen que no pensen complir-ho. No seria cristià utilitzar la duresa de cor per opinar sobre aquest fet, però si ho és parlar clar. Són precisament aquests sacerdots els que no poden exhibir uns bons resultats de la seva missió, més aviat tot el contrari, i això després d’anys i anys. No es tracta de culpes, però sí de responsabilitat i prudència. Qui fracassa ha de tenir la discreció de callar quan apareixen nous enfocaments. El contrari és un orgull humà injustificable i una absència notable de caritat cristiana. Els sacerdots han d’estar amb el seu bisbe, encara que discrepin, més quan aquest fa alguna cosa tan important i poc freqüent com és trencar amb les inèrcies eclesials que han conduït, aquestes sí, a “capelletes estranyes i tancades”, rebatejades com a “petit ramat” per dissimular la pérdua. Qui segueix la màxima de Jesucrist del bon Pastor que ho deixa tot per anar a buscar a l’ovella perduda és el bisbe Novell, i ho fa de l’única manera possible, mirant la creu, com diu Baltasar, i no d’esquena a ella o deixant-la de banda.