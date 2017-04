Ideas para la nueva evangelización

Tomadas del excelente análisis de Scott Hann, converso y teólogo, en el libro la nueva evangelización de los católicos.

1.La nueva evangelización es una tarea de la Iglesia, desde el año 33. A Cada generación toca asumir el reto de continuar el mandato del Señor, Id a todas las gentes, predicad y bautizad. Los primeros que necesitamos esa evangelización somos los bautizados católicos; muchas veces apáticos, moralistas, de mínimos, desconcertados, tibios.

2.El testimonio, la fidelidad a los compromisos, la amabilidad, la compasión, la alegría no impostada es fundamental. Una sonrisa y el cariño evangelizan más que muchas palabras. Una mujer que dirigía un abortorio, al salir de él, era animada y saludada por católicos. Cuando dejó su actividad, sabía que contaba con aquellos, que eran su familia y se convirtió.

3.Ojo!!, el testimonio es muy importante pero no decisivo. No pretendemos ponernos a nosotros como ejemplo, tenemos muchos defectos, debilidades, etc. Anunciamos a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso no podemos renunciar a la Palabra de Dios, al anuncio que no es nuestro. Hay que hablar de Dios sin empacho y con naturalidad. Participamos del mismo anhelo de la humanidad, con su cara y su cruz, con ilusiones y fracasos como recordaba el nuevo Prelado del Opus Dei.

4.El reto de la nueva evangelización, nos ayuda a conocer mejor nuestra Fe, nuestra historia de la Iglesia, en la medida que hay que responder a muchos interrogantes, hay que estar preparado: estudiar, leer libros de espiritualidad, conocer nuestros puntos fuertes y los débiles, la vida de los santos y santas. Con la ayuda de Dios, hay que tener argumentos de Fe y de razón, porque las preguntas que nos hacen no son de fácil contestación. Eso nos ayudará a conocer y tratar más a Dios; sin oración y sacrificio, no hay nada que hacer.