El islam no es uno, pero es exclusivista y ha de serlo más

Considerar el islam como un sistema religioso unitario no responde a la realidad. Poco después de la muerte de Mahoma, se produjeron los cismas que dividieron el islam en las múltiples sectas y escuelas modernas: sunitas, chiitas, jariyíes, ismaelitas, sufíes zaydíes, alawitas, wahhabíes, drusos, etc., que, a su vez, fueron subdividiéndose y originando nuevos grupos. Todos tienen una sola fe, creer que no hay más dios que Dios y que Mahoma es su enviado, y un mismo libro sagrado, el Corán. Sin embargo, disienten acerca de cómo esta fe se lleva a la práctica, es decir, están en desacuerdo acerca de en qué consiste ser musulmán.

El islamólogo francés H. Laoust señaló en 1965 en su obra Les schismes en Islam esta diversidad que hoy continúa. La constante histórica que une a estos grupos es que frecuentemente combatieron (y siguen combatiendo) entre sí y se condenaron (y siguen condenándose) mutuamente con un sentido exclusivista que considera siempre que el otro (las demás sectas) no representan el verdadero islam. Cada una de ellas siempre se erige como la representante por excelencia de la verdad revelada, rasgo que se niega a las demás. La crisis que produjo la irrupción de la Modernidad en el mundo islámico, y que le ha planteado el desafío de dar una respuesta válida a la supremacía cultural, económica y militar de Occidente, ha hecho estas grietas más profundas y ha acentuado ese prisma exclusivista bajo el que cualquier otra forma de identidad no es islam.