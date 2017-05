Juan Pablo II es el líder mejor valorado por los españoles, según el Instituto Elcano

El Santo Padre ha demostrado en numerosas ocasiones un liderazgo moral indiscutible. Desde los temas de justicia social hasta su defensa de la paz, por ejemplo en su condena rotunda de la última guerra de Irak, pasando por la familia y el matrimonio, los mensajes de Juan Pablo II se han ganado el respeto del mundo. Pero no siempre son populares, ya que él no actúa como los políticos; sus palabras y escritos no se elaboran para caer mejor o peor, sino para ofrecer orientaciones morales.