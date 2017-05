La absurda machada de algunos periódicos europeos

Kofi Annan secretario general de las Naciones Unidas ha salido a la palestra para manifestar lo obvio: que la libre expresión no choque con el respeto a las religiones. Annan hizo un llamamiento para superar el conflicto a través del diálogo, precisamente cuando una serie de medios de comunicación europeos entre los que se encontraba El Periódico y a los que se ha añadido El País publicaban las viñetas ofensivas. El País lo hacía cuando el secretario general de la ONU ya había manifestado su opinión, publicando una caricatura en portada, al mismo tiempo que Bruselas calificaba de imprudente su difusión. El comisario europeo de Justicia, libertad y seguridad, Franco Frattini calificó de imprudentes la publicación de los dibujos ofensivos sobre Mahoma. Resulta difícil de entender que los medios de comunicación que más críticos se manifestaron con los excesos americanos, ahora se muestren incapaces de entender que el diálogo necesario con el Islam no pasa por la ofensa. Prácticamente todos los países musulmanes están en contra “de Europa” hasta el extremo que la UE a pesar de ser y con mucha diferencia, el primer donante de fondos para la Autoridad Nacional Palestina, se ha visto obligada a cerrar su sede en Gaza por las protestas. Mubarach presidente de Egipto y una de las principales potencias del mundo árabe advirtió que la ofensa a las creencias religiosas “es el mayor peligro que amenaza la estabilidad del mundo”. El primer ministro turco Tyyip Erdogan fue más duro todavía: “las caricaturas son un ataque a nuestros valores espirituales. Debería existir un límite a la libertad de prensa”. Y esto por parte de un gobierno estrechamente vinculado a Europa, posible estado miembro y pieza esencial de la OTAN. De Marruecos a Indonesia el mundo musulmán es decir también todos los grandes contingentes de musulmanes moderados, 1200 millones de personas, están indignados con la frivolidad de algunos periódicos europeos. Lo peor es que hacen extensiva la falta de cerebro de algunos a toda Europa. Nuestros periodistas y nuestros políticos están acostumbrados a ensayar la ridiculización de lo religioso sobre las anchas y serenas espaldas de la Iglesia Católica. Ya va siendo hora de que sean conscientes que no todo el monte es orégano y que las cosas mal hechas tienen coste.

Mientras el mundo islámico está en pie de guerra un polémico juez italiano Luigi Tosti se niega a cumplir con su deber y trabajar en las salas de los juzgados porque hay un cristo colgado. Para alegrar la cosa Tosti añade que la Iglesia ha cometido grandes crímenes en los últimos 2000 años. “La historia de la Iglesia lo es todo menos buena. Pobres de los que la consideren un símbolo de civilización”. Y pobres de los católicos a los que tenga que juzgar Luigi Tosti. Mientras el Islam cabalga.