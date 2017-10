Conócete a ti mismo. Inscripción en el templo de Delfos.

La democracia según Santo Tomás de Aquino es lo que pongo ahora a sus consideraciones. Es un escrito ponderado de las enseñanzas de este pensador ejemplar para todos los tiempos y santo universal. En 17 páginas el Dr. Tomás Antonio Catapano, Prof. Titular de Derecho Político de la Universidad de Mendoza (Argentina) profundiza en ello. Léanlo detenidamente. Y procedan a su descarga e impresión desde este otro vínculo web

En el portal catholic.net he leído esta otra precisa reflexión, sacada de Arbil.org e ilustrada con una imagen de Santo Tomás Moro y no de Santo Tomás de Aquino. Un lector lo hace notar. Pienso que cuadra mucho una imagen de Sir Thomas More.

Considero que es tarea de todos hacer un esfuerzo personal de tipo intelectual. ¡Siempre! ¡Pero todavía más en el momento presente! De lo contrario estaremos a merced permanente del discurso de los agoreros que pontifican cobrando en los distintos medios televisivos y radiofónicos. Atenderlos me hastía. Fatiga mucho.

Fácilmente todos podemos, nervios alterados aparte, ser carnaza de tanto buitre carroñero agorero, en el sentido más literal del término. Los agoreros fueron quienes se pulieron la Democracia en la polis de la Civilización Griega siglos antes del año cero de Nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años.

Partiendo de esta breve reflexión política trataré en sucesivos escritos de razonar diferenciando los conceptos Sentimiento, Convicción, Existencia, Esencia y Legalidad. Les lanzo a todos Vds. dos preguntas desde lo más profundo de mi identidad. Creo que ésta es cristiana por la gracia de Dios. Las preguntas también lo son. Las formulo en mi lengua natal catalana. A) Per a quina raó ontològica he de triar políticament -això sembla- entre la meva condició catalana i la meva condició espanyola? B) Com es fa en cristià el “harakiri” identitari incruent més enllà de la imposició d’altri a practicar-lo?