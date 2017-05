La depravación cumple sus objetivos

John-Henry Westen, en su reciente artículo “Russia. Why was Our Lady of Fatima so concerned about Russia?” (LifeSiteNews), nos habla de “The Naked Communist”, un libro publicado en los años 80 del siglo pasado por el ex-agente del FBI W. Cleon Skousen, como resultado de su investigación sobre la infiltración comunista en los Estados Unidos. Skousen recoge en el libro los objetivos del comunismo en su proceso de infiltración en las naciones occidentales. Una selección de los objetivos comunistas relacionados por Skousen nos permite determinar, a estas alturas del siglo XXI, el nivel de éxito alcanzado por esa infiltración, comparando esos objetivos con la realidad que experimentamos cada día. El resultado es demoledor. He aquí esa selección de objetivos del comunismo, recogidos hace más de 30 años:

Eliminar todas las leyes concernientes a la obscenidad, calificándolas como “censura” y violación de la libertad de expresión y de la libertad de prensa.

Romper los estándares culturales de moralidad promoviendo la pornografía y la obscenidad en los libros, revistas, películas, radio y televisión.

Presentar la homosexualidad y la promiscuidad como “normales, naturales y sanas”.

Infiltrarse en las iglesias y reemplazar la religión revelada por la religión “social”.

Desacreditar la Biblia y enfatizar la necesidad de madurez intelectual que no necesita una “muleta religiosa”.

Eliminar la oración y cualquier tipo de expresión religiosa en las escuelas, bajo el argumento de que violan el principio de “separación entre la iglesia y el estado”.

Desacreditar la familia como institución. Fomentar la promiscuidad, masturbación y divorcio fácil.

Enfatizar la necesidad de educar a los niños lejos de la influencia negativa de los padres. Atribuir “prejuicios, bloqueos mentales y retardo de los niños a la influencia represiva de los padres”.

Promover la legalización del aborto en las legislaciones de todos los países.

John-Henry Westen nos recuerda a este respecto en su artículo la gran preocupación manifestada por Nuestra Señora en Fátima, insistiendo en la necesaria consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María y advirtiendo que, de no realizarse, “los errores de Rusia se extenderán por todo el mundo, causando guerras y persecuciones de la Iglesia”, y añadía: “los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho y varias naciones serán aniquiladas”.

Nuestra Señora en Fátima nos hacía una serie de peticiones, con el fin de evitar ese destino terrible que parece cernirse sobre el mundo y que, por lo que vemos, ya se está cumpliendo. Nos pedía, concretamente, la oración del Santo Rosario, la práctica de los Primeros Cinco Sábados y, particularmente, la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, de forma pública y solemne, por parte del Papa y de todos los obispos del mundo.

Está, por tanto, en nuestras manos, torcer el curso de los acontecimientos y evitar que el cumplimiento de esos terribles objetivos suponga la perversión de generaciones enteras, de nuestros hijos y nuestros nietos y, en definitiva, la ruina y la destrucción de esta civilización y de esta humanidad anestesiada por sistemas educativos, políticas y medios de comunicación pervertidos y perversores.