La escritora Joyce Carol Oates y el fundamentalismo liberal progresista

Joyce Carol Oates. Escritora

Una reportera de El País, Berna Gonzalez, ha entrevistado a la novelista norteamericana J. Carol Oates, y el resultado es una síntesis excelente del fundamentalismo liberal progresista y su enorme carga de clasismo. El motivo es la entrega de un premio a la escritora y el tema central su última novela.

Las pautas que marca la entrevistadora, y desarrolla con franco entusiasmo la señora Joyce, pueden resumirse en estos términos:

1.- No hay solo un terrorismo islamista -no se toma la molestia de llamarlo yihadista-, sino también cristiano, así tal cual. ¿Y dónde está esté terrorismo que no aparece en las noticias, ni tienen ejércitos combatiéndolo? Pues de momento, en Estados Unidos, donde hace ya algunos años un alcohólico y desquiciado personaje, que se considera mensajero de Dios, mató a un médico que practicaba abortos. Su novela va de ese caso, y aunque no es el único, equiparar el asesinato de una persona con la Yihad para presentar el cristianismo como algo asesino es una brutal deformación de la realidad. Es fundamentalismo liberal progresista.

2.- Porque dentro de su razonamiento, el laicismo está perseguido (En Estados Unidos, en Europa, ¿o es la Yihad?), una ficción que no merece más comentario que recordar que la URSS, la Alemania nazi, la China y Corea del Norte de hoy, son regímenes radicalmente laicistas, donde la libertad brilla por su ausencia y la persecución fue y es total. Querer presentar el laicismo como una garantía es sencillamente un engaño. Más bien en Occidente son los cristianos los que se encuentran con problemas legales con sus estados en nombre del laicismo, no en todos, pero sí en muchos de ellos.

3.- Y es que para nuestras narradoras el laicismo está compuesto solo por personas buenas y educadas, entregadas a buenas causas como la del aborto, que adquiere aquí la dimensión de una épica que compara a la lucha por los derechos civiles de los negros y a Martin Luther King. Para la entrevistada y entrevistadora, defender el aborto es lo mismo que defender la igualdad de derechos.

4.- Y no solo eso. En realidad, los Provida son un invento y una manipulación. Según la escritora no existía ningún problema con tal práctica hasta que los “líderes evangelistas han diseñado esa causa para minar los avances en los derechos civiles” La manipulación que sostienen es extraordinaria pero el fundamentalismo, como es el caso del liberal progresismo, se caracteriza por su desvergüenza ante la realidad. Solo existe aquella que ella interpreta.

5.- De esta manera “el aborto no era un problema, hasta que lo convirtieron en un problema manipulando los sentimientos de gente poco formada” Y ese es otro argumento recurrente. “Los devotos son gente pobre y sin educación”. Manipulados, eso sí. O sea, que además de pertenecer a la clase popular y tener pocos estudios son estúpidos, mientras que los abortistas son naturalmente laicistas y gente educada. La dicotomía entre ignorancia y educación es otro rasgo, este, supremacista del liberal progresismo.

6.- Seguramente lo que mejor revela la penuria moral de la entrevistada y la entrevistadora es un “ladillo” de la información titulado “Los fetos en la basura o la valentía de romper un tabú” La periodista se horroriza ante la cruda descripción de una escena de la novela. “Es la descripción de la “vigilia” en la que los fanáticos acuden a los cubos de basura de una clínica a rescatar restos de fetos abortados. Les va a enterrar cristianamente” Reparen el enfoque. Los que recogen las víctimas de los abortos, seres humanos lanzados a un contenedor de basuras -en teoría esto en España es ilegal- son fanáticos, y lo horrible no es la destrucción de los no nacidos sino el explicarlo. Esa es la mentalidad: ojos que no ven corazón que no sienten. Por esta razón, el imperio del aborto se opone con todas sus armas a las imágenes, a la realidad de lo que hacen y a sus consecuencias.