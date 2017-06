La feminista Camille Paglia tilda de “criminal” medicar a menores transexuales

-UNDATED PHOTO- Undated photograph of Prof. Camille Paglia of the University of the Arts in Philadelphia - RTXNNL9

(LifeSiteNews/InfoCatólica).- Paglia ha sido categórica en una entrevista concedida a una televisión brasileña:

“Condeno la escalada de la prescripción de los bloqueadores de la pubertad (cuyos efectos a largo plazo son desconocidos) para los niños. Considero esta práctica como una violación criminal de los derechos humanos”.

Paglia, profesora de la Universidad de las Artes de Filadelfia, atribuyó el auge del transgénero en Occidente a la decadencia y al colapso cultural: “Nada … mejor define la decadencia de Occidente para los yihadistas que nuestra tolerancia hacia la homosexualidad abierta y esta manía transgénero de ahora”.

La feminista de 70 años arremetió contra la ideología de género burlándose de su desdén por la ciencia. “Es ciertamente irónico que los liberales que se posicionan como defensores de la ciencia cuando se trata del calentamiento global huyen de toda referencia a la biología cuando se trata de género”, señaló. Y añadió:

“La fría verdad biológica es que los cambios de sexo son imposibles. Cada célula del cuerpo humano permanece codificada con el sexo de nacimiento para toda la vida. Las ambigüedades intersexuales pueden ocurrir, pero son anomalías del desarrollo que representan una pequeña proporción entre todos los nacimientos humanos”.

Camille Paglia indicó igualmente que aunque todos deben ser defendidos de cualquier tipo de acoso y abuso, “nadie merece derechos especiales, protecciones o privilegios sobre la base de su excentricidad”. De igual manera advirtió que las grandes beneficiadas por la moda favorable a la transexualidad son las multinacionales farmacéuticas, que van a contar con más personas que necesitarán medicarse durante toda su vida para evitar que la naturaleza siga su curso en sus cuerpos.

Por último, Paglia arremetió contra la intención de los estados de obligar por ley a los ciudadanos a llamar a las personas hombres o mujeres en base al sentimiento subjetivo de los nominados.