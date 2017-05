La Iglesia recuerda a Gallardón que la doctrina sobre el matrimonio también vale para políticos

¿Hay una ley cristiana para ciudadanos de a pie y otra para políticos? ¿Puede un político "católico" hacer lo que quiera y seguir diciendo que es católico?

.

Al contrario, el político tiene más obligación de evitar actos públicos inmorales porque "contribuye a ofuscar valores fundamentales que no sólo pertenecen a los creyentes, sino al patrimonio común de la Humanidad".

.

Reproducimos íntegra la nota de hoy viernes 28 de junio, en la que la Iglesia recuerda al alcalde Ruiz-Gallardón su responsabilidad y cómo presidir una "boda gay" daña al matrimonio, la familia y el bien común. Las negritas son de nuestra redacción.