La importancia de la lactancia materna, según un Nobel de Medicina: “reduce el riesgo de desarrollar cáncer”

Harald Zur Hausen alerta sobre la presencia de virus y bacterias en la carne y la leche, que pueden generar tumores

Son bien sabidos los beneficios de la lactancia materna para el bebé, al proporcionarle en esa primera etapa de la vida la alimentación más saludable y adecuada para su posterior desarrollo. Es poco menos que imprescindible durante los seis primeros meses, aunque se aconseja mantenerla hasta el primer año, e incluso dos, complementándola con alimentos nutricionalmente apropiados.

A estos beneficios hay que sumar ahora las recomendaciones de un Nobel de Medicina, Harald Zur Hausen , quien afirma que, gracias a la lactancia materna en los dos primeros años de vida del bebé, “se puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer y otras enfermedades crónicas”.

El científico alemán, que a sus 81 años sigue en activo y ha dedicado su vida a la observación de la naturaleza y la investigación de infecciones que producen cáncer, obtuvo su mayor logro al constatar la relación del cáncer de cuello de útero y el virus del papiloma humano , para el que desarrolló una vacuna.

Por este trabajo recibió en 2008 el Nobel de Medicina, premio que compartió junto a los descubridores del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), responsable del sida.

Zur Hausen se reconoce admirador del microbiólogo Robert Koch, que le inspiró al principio de su carrera, y señala que le influyeron el descubrimiento de la bacteria del ántrax, Luis Pasteur y los escritos sobre los virus que infectan a las bacterias o los bacteriófagos, entre otros estudios.

Virus y bacterias, presentes en la carne y la leche

En ese sentido, dos de los últimos estudios publicados por Zur Hausen alertan sobre la presencia en la carne y en la leche que tomamos a diario del material genético de parásitos, bacterias o virus que pueden pasar al ser humano y aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer.

“Necesitamos conocer más detalles sobre lo que comemos y entender las consecuencias de consumir algunos de estos factores que se encuentran en los alimentos”, advertía en una entrevista publicada el pasado 2 de octubre en el diario El Mundo .

Al respecto, cuando le preguntan si actualmente bebe leche y come carne, este experto responde que “sí, lo hago porque sé que ya no representa más riesgo del que ya tuve”.

“El primer año, el más importante de la vida”

“Lo que es importante para el futuro es cómo nos alimentamos cuando somos bebés. El primer año es el período más importante de la vida. Resulta fundamental cómo manejar la alimentación durante ese tiempo. Pero dejar de beber leche o de comer carne ahora no va a cambiar nada”, añade.

“Lo único que podemos hacer es de cara a nuestros hijos o a nuestros nietos ser muy cuidadosos durante el primer y segundo año de sus vidas. […] En esa fase de la vida es cuando podemos reducir el riesgo de desarrollar cáncer y otras enfermedades crónicas”, subraya.

Zur Hausen insiste en que “la edad de mayor riesgo se da durante un período muy corto. El tiempo mínimo óptimo para la lactancia materna es de seis meses. Pero se debería continuar más allá de esos seis meses. Proporciona al sistema inmune tiempo para madurar y reaccionar a infecciones de una manera eficiente”.

¿Antivacunas?, “una estupidez bochornosa”

A continuación el científico propone “identificar claramente los factores que influyen en el desarrollo del cáncer en las personas al cabo de los años y tratar de protegerles con la vacunación”, a pesar de los movimientos sociales antivacunas que cuestionan esta prevención.

“Es terrible. Es un escándalo. Los efectos beneficiosos de las vacunas para toda la sociedad son abrumadores. Sobre todo en regiones muy específicas, donde los bebés ya tienen deficiencias inmunitarias. Además, debido a la desnutrición, algunas madres de África, India y países en desarrollo no pueden amamantar a sus hijos porque no tienen leche suficiente”, denuncia.

“He visto un montón de estos casos en los que querría vacunar a estas comunidades. Los movimientos antivacunas demuestran una estupidez bochornosa”, critica.

Frente a los ataques de que fue objeto al recibir Premio Nobel por su postura ante las vacunas, Zur Hausen se queja de que “hubo muchos comentarios que no eran ciertos y a los que no di importancia. Simplemente los ignoré, como que mi jefe pudo presionar en la decisión del Nobel. Pero que dijeran que yo me había lucrado a través de la vacuna, cuando yo no recibí ni un penique me molestó mucho. Me dolió”.

Preguntado sobre los nuevos factores que pueden producir cáncer y las vacunas están por venir, aclara que “algunas infecciones son transmitidas a los seres humanos por productos lácteos o la carne de ganado. Y si resulta que estas infecciones pueden resultar muy importantes para la llegada de nuevos cánceres, entonces deberíamos pensar en la vacunación del ganado”.

“También se podrían desarrollar vacunas contra las proteínas de estos agentes infecciosos. La producción de anticuerpos funciona bien. Hay antígenos para producir anticuerpos monoclonales específicos de estas proteínas. Es un largo camino por recorrer que debe hacerse correctamente”, concluye.