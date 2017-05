La importància pràctica del sobrenatural en la vida de l’Església

L’editorial de ForumLibertas tractava en termes concisos i concrets una qüestió bàsica del nostre temps: el paper del sobrenatural en la dinàmica de la vida eclesial i la seva relació amb el natural; les relacions entre el sagrat i el profà des de la raó cristiana, que té com a centre Jesucrist com a fet històric.

A ulls actuals, fins i tot de creients, la qüestió, malgrat la seva importància decisiva perquè és la pròpia vida de l’Església el que s’hi juga, pot semblar abstracta o aplicada a qüestions molt sacramentals, a l’àmbit de la pietat religiosa. Si fos així seria una visió “petita”.

El punt crucial és com des de la primacia del sobrenatural s’intervé en el natural. Crec que pot resumir-se en els termes següents:

Es tracta d’una subordinació que no és de naturalesa temporal, perquè l’autoritat de Déu es dirigeix a les consciències directament, i no mitjançant cap ordre secular. Aquesta acció pressuposa la voluntat d’incidir sobre el poble de Déu, el conjunt de la societat i en els governants. Per a això es necessita la força del testimoniatge i de la paraula.

No exigeix un ordre temporal perquè el considera una manera d’intervenció indigne d’ella. Té poder en matèria temporal, però no és un poder temporal. Això és el que ha d’entendre’s.

Però, quin és l’àmbit en el qual l’Església ha de procedir? Tot àmbit humà, filosòfic, moral, polític, cultural, econòmic, d’organització social. El sobrenatural no està separat de la naturalesa, sinó que tal com plantejava l’editorial, la millora. L’únic i taxatiu criteri per intervenir sense sortir-se del seu paper és que guardi relació mediata o immediata amb la dimensió espiritual. I aquesta dimensió espiritual es concreta en dos eixos: els drets fonamentals de les persones i la salvació de les ànimes, tal com expressa el Codi de Dret Canònic (747. 2).

Quan l’Església no actua així, quan tots i cadascun no actuem en aquests termes, succeeix que demostra no tenir autoritat sobre res, no podent parlar més que de l’abstracte, situant-se sempre au-dessus de la mêlée, com adverteix De Lubac a Mèmoire sud l’ocassion de mes écrits.

El Papa Francesc és un bon exemple d’aquesta acció d’autoritat dirigida a les consciències des del sobrenatural per incidir en la vida quotidiana, encara que en ocasions l’elevada freqüència dels seus plantejaments faci difícil un seguiment pràctic. Un exemple paradigmàtic de l’exercici d’aquesta autoritat el trobem en Joan Pau II oposant-se a la guerra americana contra l’Iraq. I és que com diu el ja apuntat article del Codi Canònic “Correspon a l’Església anunciar en tot temps i lloc els principis de moral fins i tot el que es refereix a l’ordre social, així com fer un judici sobre tota realitat humana”

I a qui concerneix aquesta acció? A tots, i en primer terme al bisbe i al sacerdot en el seu àmbit parroquial. Però aquesta paraula i testimoniatge dirigits a transformar les consciències han de buscar l’eficàcia, i això exigeix una acurada preparació prèvia, un aconsellar-se bé per poder donar raó d’aquella paraula concreta, en primer terme als sacerdots, perquè han de ser ells que, una vegada feta pública pel bisbe, han d’estendre-la i reiterar-la. La paraula ha de ser recollida i distribuïda capil·larment pels laics, i ha de perdurar en primer plànol durant un cert temps perquè cali i mogui a l’acció. I serà aquesta acció on el protagonisme en allò que pertanyi al secular correspondrà als laics. Això és un poble en marxa on cadascú realitza el servei a tots qui li correspon. És una predicació en la qual intervenen tots en els seus respectius nivells, incloses les institucions diocesanes i religioses.

Es tracta, per tant, d’una paraula viva encarnada en un moment i circumstància concreta a partir del Magisteri i la Tradició. És una aplicació d’ells, més o menys creativa, però lluny de la temptació de la subjectivitat de l’individualisme.

Aquesta és l’enorme força espiritual que encara posseeix l’Església, i la seva màxima feblesa quan no ho fa, perquè indica la falta de comunió entre els seus membres i, en ocasions, un dèficit pastoral.