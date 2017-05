Se han concatenado promesas y praxis revolucionarias en el siglo XX. Sufrieron sus propias etapas de Terror y derivaron más o menos hacia el Imperio. Lo justificaron ilustres intelectuales aun al precio de negar hechos evidentes que acabarían abriéndose paso en la vida colectiva, y no sólo como consecuencia de una propaganda de signo contrario propia del macartismo o de la guerra fría. Así, en la “hipótesis comunista” de Alain Badiou, que cita Santos Juliá: “no oculta los hechos, simplemente los da como no pertinentes: si la revolución y el comunismo se han revelado como una forma de transición, tardía y particularmente cruel, del feudalismo a la más rapaz versión del capitalismo, peor para los hechos. Hay que comenzar una y otra vez de cero para que el espíritu de Hegel no nos pille dormidos cuando de nuevo emprenda el vuelo anunciando otro amanecer que canta”.

Desde luego, la tergiversación de los hechos no es patrimonio exclusivo del marxismo. Aparece en toda ideología que los interpreta, ignora o falsea en aras de su propio interés, ajena a una búsqueda de la verdad a la que se renuncia de antemano en nombre de la praxis. Buenos ejemplos tenemos en la actualidad política de América, de Europa o de China: un fenómeno amplificado por el predominio de la cultura audiovisual y la increíble expansión de las nuevas tecnologías en el debate social. Pero esa excesiva presencia en las Redes sociales, especialmente de la gente más joven, se atempera por su tendencia a la abstención: una posible explicación de la distancia entre sondeos y urnas. Porque, por paradójico que parezca, la juventud no está hoy de hecho por la revolución, sometida a la primacía del individualismo conformista.