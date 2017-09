La legalización del cannabis en Uruguay y sus consecuencias internacionales

La JIFE, de la Organización de las Naciones Unidas, que fiscaliza los estupefacientes, ha vuelto a expresar su rechazo a la medida dispuesta durante elgobierno del ex presidente José Mujica en Uruguay.

En la primera declaración de dicho organismo, hecha ni bien el gobierno anterior anunciara la legalización del cannabis, le advertía a Uruguay acerca de la violación de la Convención de Naciones Unidas de 1961 sobre el tema.

Recientemente agregó: "Ello no solo repercutirá en la fiscalización de drogas en el Uruguay, sino que también afectará negativamente a las labores de lucha contra la droga, en particular a la fiscalización del cannabis, en otros países, sean o no vecinos", dice el informe de la oficina de la ONU.

Manifestó, además, "honda preocupación" por los cambios introducidos durante el Gobierno de José Mujica.

"El Uruguay se ha convertido en el primer Estado parte en la Convención de 1961 que ha legalizado la producción, la distribución, la venta y el consumo de cannabis y sus derivados con fines que no sean ni médicos ni científicos", agrega el informe.

La ONU señala que la ley que se ha aprobado "es incompatible con lo dispuesto en la Convención de 1961, que limita la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos.

Y no solamente la medida adoptada por Uruguay ataca esa Convención de 1961 sino también la de 1988, también de ONU, sobre Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, que obliga a los Estados parte a castigar penalmente todos los verbos en lo que tiene que ver con la producción, suministro y comercialización de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Si como acaba de afirmar el nuevo canciller Nin Novoa, designado por el presidente Tabaré Vázquez, lo jurídico volverá a estar sobre lo político, este tema no admite dos opiniones.

Carlos Álvarez Cozzi,

Profesor de Derecho Internacional Penal experto en combate al narcotráfico y lavado de activos