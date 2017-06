A la libertad por el dogma y viceversa (I)

No tiene por qué haber oposición entre dogma y libertad. Es un hecho que en la religión católica no la hay. En realidad, el dogma está para defender la libertad, y a través de él se llega a ser libre. Si no contuviera dogmas, el catolicismo sería como cualquier religión humana o como un partido político, porque se limitaría a conformar una ideología. No es porque sí que recientemente, en su homilía cotidiana en Casa Santa Marta, el Papa criticó a “los católicos que convierten la doctrina en ideología”. “No es lo mismo ser creyente que estar ideologizado”, aseveró, criticando que eso “lo hacen para ganar poder” con las cosas de Dios, haciendo un Dios a su gusto y manera, “sembrando discordia”, mientras que la actitud de los apóstoles es hablar para llegar a un acuerdo, “pero no es un acuerdo político, es la inspiración del Espíritu Santo la que les lleva a decir: ‘Nada de esas cosas, nada de exigencias’. Sólo piden esto: ‘No comáis carne durante ese tiempo, la carne sacrificada a los ídolos, porque eso significa hacer comunión con los ídolos; abstenerse de la sangre, de los animales estrangulados y de las uniones ilegítimas’”. Insistió en que “los apóstoles tenían el corazón abierto a aquello que el Espíritu Santo les indicaba”, mientras que la ideología “cierra el corazón a las obras del Espíritu Santo”, y “la Iglesia tiene su propio Magisterio, el Magisterio del Papa, de los obispos, de los concilios”. Otro día, también en Santa Marta, aseguró que “Jesús nos guía con una terapia de la esperanza”, lo cual está en las antípodas de crear división y desasosiego. Por tanto, la doctrina y hasta el dogma son el camino certero por el que el Espíritu Santo nos lleva hacia la verdad plena (Cfr. Jn 16,13); y, si es la verdad plena, es que es libertad auténtica y absoluta, no el libertinaje del mundo. Porque solo el saber que dan el conocimiento y la fe posibilita ser libre, puesto que la ignorancia coarta la libertad, que es el sistema que usan los totalitarismos para imponerse, y hasta los ha habido y los hay que licuan la religión de manera que les permite dominar mejor y más fácil, convirtiéndola en ideología. A tal fin, hay que preservar “la Tradición y la Sagrada Escritura”, que “constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 97), sabiendo que “el oficio de interpretar auténticamente la Palabra de Dios ha sido confiado únicamente al Magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él” (CIC, n. 100). Eso es actuar con conocimiento de causa y libertad.