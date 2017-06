A la libertad por el dogma y viceversa (II)

Los dogmas son verdades de fe. Cada dogma es puerta y camino hacia el descubrimiento y profundización de otras verdades, que a veces son dispares, pues unas nos llevan a otras, y otras a otras; y posibilitan, por eso mismo y por su propio contenido, un perfeccionamiento constante. ¿Dogma o libertad? La fe es personal. ¿No quieres libertad? Aquí la tienes en bruto: tú mismo la pulirás con tu conciencia. Ella, y solo ella, decidirá ante Dios. ¿Podemos creer algo que no conocemos? Te diré: Precisamente lo que no se conoce es lo que se puede creer, porque si lo conociéramos, no haría falta la fe, porque ya lo sabríamos. “¡Pues yo no creo lo que no veo!”, me dices. Y te digo yo: Todo en nuestra vida cotidiana, está lleno de actos de fe: ¿No compras tú una lata que en la etiqueta dice que es de anchoas? ¿No frenas tú tu coche cuando ves que el de delante enciende el intermitente para adelantar? Con la doctrina ocurre igual. De una cosa estate seguro: Dios nos lo tomará todo como sea en verdad. Contrariamente a lo que se critica, la Iglesia afirma pocos dogmas, y toda su doctrina viene avalada por la Tradición, el Papa y los obispos en comunión con él. Incluso así, para que tú peques, necesitas tres condiciones: pleno conocimiento de causa, plena advertencia y pleno consentimiento. Eso será lo que decidirá ante Dios. Muchos se aprovechan de ello. Por este motivo el Papa, en sus homilías cotidianas en Casa Santa Marta, criticó: “El espíritu malvado prefiere una Iglesia tranquila, sin riesgos, una Iglesia de los negocios, una Iglesia cómoda en la comodidad del calor, tibia”; y otro día advirtió de que hay mucho espíritu malvado que provoca confusión “en las cosas que no están claras”. Por tanto, vayamos siempre con la doctrina de Jesús en mano, siéndole fiel, con libertad. Y si caemos, nos levantamos, ¡y a seguir adelante!: para eso tenemos el sacramento del perdón. Indudablemente, eso es un caldo de cultivo de mártires. De eso se trata: de dar la vida por el Evangelio, por Dios. “Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. (…) Si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe” (Catecismo de la Iglesia Católica n. 89). “Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa” (CIC n. 91. ¿Lo ves? ¡Eres libre!