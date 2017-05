La llei mordassa contra l’Església: el cas de l’alcalde i el bisbe

Ramon Royes, alcalde de Cervera

Sostinc des de fa algun temps un diagnòstic sobre la situació del catolicisme al nostre país que pot resumir-se així:

Els catòlics expressen l’única creença que no posseeix els mateixos drets que totes les altres en relació a la llibertat d’expressió a l’espai públic. Tot el seu pot ser destruït, vilipendiat, ofès en nom d’aquella llibertat, però els seus punts de vista són silenciats, amenaçats i manipulats per justificar millor l’atac. Aquesta no és una situació normal ni estable. L’Església com a institució i els catòlics com a persones són marginals i estan marginats al debat cultural i polític. Les dues coses alhora. Són marginals perquè no intervenen ni manifesten la voluntat de fer-ho, en lloc de ser la sal i la llum del món, romanen tancats en el confort del propi cenacle. Estan marginats perquè a més es fa el possible per ocultar o desvirtuar la seva veu i els fets per ella protagonitzats. Solament aconsegueixen notorietat quan poden ser negatius. Però el major problema és que aquesta realitat està lluny de ser assumida: no existeix una consciència real, és a dir, que es tradueixi en l’acció que els catòlics i l’Església són avui contraculturals, no per voluntat pròpia, sinó perquè la cultura hegemònica així els considera. Són tot el contrari que establishment, encara que massa segueixen pensant en aquests termes. És fins a cert punt un problema d’alienació, de confusió de la realitat. Segueix viva i activa la fragmentació interna, no solament per punts de vista doctrinals, sinó perquè jo sóc d’aquests i vosaltres dels altres. La comunió -i això és escandalós- és un bé escàs, ni tan sols es dóna la coordinació, la unitat d’acció o la cerca de sinergies. Al mateix temps, l’Església en els seus diversos àmbits segueix posseint importants estructures materials, la magnitud de les quals no guarda relació amb la seva marginalitat i marginació, amb la seva feblesa social i cultural, amb l’absència cada vegada més notòria d’interlocutors polítics

Si això és així, el corol·lari és aquest:

El catòlic, l’Església, és com a contracultura, un adversari a fer callar .

. La contradicció entre la seva importància en estructures i la seva marginalitat cultural i política solament pot desembocar en el silenci dels anyells, cedint tot el seu relat, la seva bona nova en tot allò que no s’ajusti a la voluntat de la cultura mediàtica, o bé, propicia una gran resposta evangèlica, moral i cultural, que tingui traducció en les institucions polítiques en allò que concerneix a les estructures de pecat. Propicia un impuls cristià.

Un cas d’ara mateix exemplifica la situació. Es tracta del bisbe de Solsona i el motiu és un text seu “L’amor que esdevé fecund”, i la reacció totalitària de l’alcalde d’una població propera, però que no és seu del bisbe, Cervera. Un dels pocs llocs del món civilitzat on tenen com a major festivitat local l’Aquelarre, una exaltació de les bruixes i el propi Satanàs.

Com si ens retraguéssim a la Itàlia de la guerra freda i la saga creada per l’escriptor italià Giovannino Guareschi de don Peppone, l’alcalde comunista, i don Camilo, el rector pre conciliar, s’ha produït un conflicte a iniciativa de Ramon Royes, l’alcalde de Cervera. Però hi ha algunes diferències fonamentals. Royes no és comunista, aquesta és una espècie gairebé extingida, sinó del liberal PDECat, la nova etiqueta de CDC, que es presenta com una força centrada. I l’envit està allunyat de la més mínima bona voluntat que és el rerefons d’aquelles novel·les, i sí abunda en mala llet. Com qualificar si no una intromissió com la de voler declarar al bisbe persona no grata en el proper ple municipal? I això a sant de què?

Doncs exactament citant el punt 175 de la Encíclica Amoris Laeticia, que és el tema del seu missatge, reprodueix el que diu el Papa: “Hi ha rols i tasques flexibles que s’adapten a les circumstàncies concretes de cada família, però la presència clara i ben definida d’ambdues figures, femenina i masculina, crea l’àmbit més adequat per a la maduració del nen “. I afegeix el bisbe: Jo em pregunto si el fenomen creixent de la confusió en l’orientació sexual de força nois adolescents no serà a causa que -i torna la citació del Papa- “en la cultura occidental, la figura del pare estaria simbòlicament absent, desviada, esvaïda. Fins i tot la virilitat semblaria qüestionada”. I acaba Novell: Recomano que tots els pares i mares, especialment aquells que espereu nous fills i/o estigueu educant en la infància, llegiu acuradament aquestes pàgines, les converseu i les useu per millorar la tasca més important de la vida: ser pares.

Es vol un text més prudent més acurat sense abandonar però la naturalesa del problema?

I per dir això que, d’altra banda, no és cap novetat, l’alcalde de Cervera, Ramon Royes, el vol declarar persona no grata. Es vol major arbitrarietat i sectarisme?

És la millor demostració que ens imposen uns límits tan estrictes que de determinades qüestions no es pot parlar si no és amb la cega acceptació del dogmatisme estalinista. La naturalesa del fill concebut, i de l’avortament, de confusió sexual, de l’estructura òptima de la família, de les contradiccions, errors i fal·làcies de la perspectiva de gènere. Tot això està vetat. Però tot això no és poca cosa, no són aspectes marginals que es puguin obviar, perquè el que està en joc és la concepció antropològica, la llei i la moral natural, la concepció de la naturalesa humana i de la família, i a partir d’això tot el seu encadenament sobre la vida personal i col·lectiva, sobre el progrés, la prosperitat i el benestar.

Ara dit això, cregui’m, tot això forma part de la intimidació per aconseguir una Església domesticada, que es dediqui solament a atenuar amb la seva solidaritat les contradiccions del sistema, sense qüestionar les causes. L’alcalde de Cervera de la ExCDC hagués callat com un mort si els catòlics i l’Església no fossin marginals, perquè, benvolguts amics, el vot és el vot, i el vot és per qui se’l treballa. I això és la terra i no el cel.