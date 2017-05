La plenitud de todo, el amor‘, por Daniel-Ange

Sólo el título resulta tan atrayente que es capaz de despertarnos la inquietud del corazón, tentándonos a sumergirnos entre sus páginas, ya que lo que más anhelamos cada uno de nosotros es la felicidad y sabemos que la senda para llegar a ella no es otra que la senda del amor, pero ¿realmente conocemos lo que es el amor?.



Daniel-Ange es sacerdote y fundador en Francia de la Escuela de Evangelización “Jeunesse-Lumiere,” ( http://www.jeunesse-lumiere.com ) fundamentada en la contemplación, la comunión, la formación y la misión, que crece haciendo germinar comunidades como lugares de aprendizaje del arte de amar. Daniel-Ange nos va a proponer una vía bastante insólita para lograr “la plenitud de todo”.



En este mundo nuestro plagado de falsos luminosos que nos prometen infinidad de dichas que suelen acabar conduciéndonos irremediablemente al desencanto, nos presenta una ruta sólo posible desde el descubrimiento gozoso del verdadero Amor, desde la sabiduría del que ha comprendido lo que es Amar con el Amor mas noble y desprendido, capaz de dar la vida por los otros.



El libro se inicia con una emotiva dedicatoria a todas las personas que se dan gratuitamente, por puro amor, sirviendo a Jesús presente en el más pequeño y débil, para discurrir por un horizonte escalonado desde lo más lejano, el Amor inefable de Jesús, pasando por el amor sublime de “todos aquellos que constituyen el rostro más hermoso de la iglesia, hermanos y hermanas de Jesús que viven para entregarse a los que sufren”, hasta llegar a nuestros hogares y nuestras comunidades talleres donde practicar el amor mutuo.



El itinerario que nos ofrece comienza en el hermano que es sacramento de Dios, desde la certeza de que es imposible amar a Dios sin amar al hermano, las dos caras de una misma moneda y con la propuesta de Jesús que a lo largo del Evangelio va adquiriendo radicalidad.

Del “amarás a tu prójimo como a ti mismo”, saliendo de ti y convirtiéndote en hombre a imagen y semejanza de Dios; “como yo os amo”, muriendo en la cruz por nosotros, hasta el “que el amor con que tú me amas esté en ellos y yo en ellos”, inalcanzable sin que el corazón de Jesús empiece a latir en nuestro corazón. Nos desvela que el último día en que sólo quedará el Amor, nos examinarán sobre él con dos preguntas que Jesús nos ha dado a conocer con antelación: ¿me amas?, ¿me has amado en cada hermano que sufría?



La respuesta a ese segundo interrogante se halla en el descubrimiento de que “El pobre es mi Señor”, que en él palpita el corazón del mundo y que sólo es divino el amor que ante el dolor ajeno siente, que se le conmueven las entrañas como a Jesús llevándole a tomar sobre sí el sufrimiento del otro, sin importarle escandalizar y haciendo a ese otro que padece, el destinatario de la Buena Nueva del reino de los Cielos, el importante es el débil para aquel que se hizo debilidad.



Es tras este hallazgo cuando Ange nos invita a una opción preferencial por el que sufre, acto valeroso sólo realizable por aquel que percibe la vida como don de Dios y vive su vida con gratuidad, dándose a si mismo, nos muestra entonces emocionado lo que llama “La letanía del amor”, miles de ejemplos pasados y presentes de amor abnegado por los “pequeños” en medio de un mundo frío y cobarde, sugiriéndonos ofrecer un tiempo de nuestra vida a los pobres como”gracia inestimable”, que dejaría una huella indeleble en nuestra alma, cambiándonos la mirada, al tiempo que nos alienta a “florecer donde hemos sido plantados”, eliminando el “soy incapaz” ya que “Dios no escoge a personas capaces, sino que hace capaces a los que escoge”, amparando a los que sufren a nuestro alrededor, porque como decía la Madre Teresa: “sin una gota de agua el mar estaría incompleto”.



Aproximándonos al final del trayecto y vislumbrada la caridad divina, Jesús nos dice: “vete a tu casa y haz tu lo mismo”, “entre los tuyos aquí y ahora”, por eso en esta línea mas cercana del horizonte el autor nos va a insinuar las claves para que desde dentro de nuestra sociedad herida, hagamos de nuestras familias y comunidades, iglesia doméstica heredera de ese primer grupo que acompañó a Jesús, escuelas de caridad, generosidad y apertura a Dios.



Lo convulsionante de esta propuesta radica en que nos conduce a invertir contravalores muy arraigados en el hombre de hoy, ya que si la aceptamos para nuestras hogares, fraternidades, para la vida, nos exige:



– estrechar al otro en un abrazo de acogida mutua sintiendo como Dios se nos da y nos habla a través de cada hermano que es portador de un tesoro oculto por descubrir,

– aprender a mirar con los ojos del corazón con una mirada que descubra la presencia de Dios y que despierte todo el porvenir que hay en el otro,

– conceder el perdón que nos libera y resucita, comprendiendo que en él radica la esencia de la vida,

– sentirnos responsables de los hermanos que Dios nos ha confiado, en especial aquellos que han sido soñados por Él para ser padres físicos o espirituales, que han recibido el carisma ministerial para ejercerlo desde el amor y para comprender en la unión íntima con Cristo que “no he venido a ser servido sino a servir”conduciendo a los que Dios pone en sus manos a la cima más alta a la que puedan llegar,

– confiar plenamente en los hermanos, confianza que haga crecer la confianza en uno mismo y por consiguiente en Dios y sentir que mi hermano es mi alegría, que caminamos juntos sosteniéndonos en la misma cuerda, hacia la santidad,

– en definitiva entender que la ruta hacia “la plenitud de todo”tiene su fuente inagotable en el Amor de Dios y pasa como nos dice San Ignacio por “en todo amar y servir”.



Recomiendo este libro especialmente a aquellos que se deslizan por la vida algo perdidos aunque en cada encrucijada sienten en lo profundo del corazón que necesitan conocer que es el amor, quizás aquí descubran la respuesta y que la senda a elegir es la senda del amor a Dios y del amor a cada hermano que camina a su lado.



LA PLENITUD DE TODO: EL AMOR

Daniel-Ange.

Editorial Narcea

Madrid, 2006

183 páginas