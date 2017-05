La población mundial se estanca y envejece

A la vista de estos datos, la primera conclusión que podemos extraer es que la población envejecerá irremediablemente en los próximos 150 años, a no ser que se cambien las políticas de control de la población. Todas las previsiones de crecimiento demográfico en las que hasta ahora han insistido, tanto el Banco Mundial como la Organización de Naciones Unidas, están resultando inexactas, por no decir que deliberadamente manipuladoras. El estancamiento del crecimiento de la población mundial tendrá dos consecuencias importantes de cara al futuro. En primer lugar, se producirá un freno de la emigración en los países que actualmente están “exportando” mano de obra al primer mundo. Con el descenso demográfico de la población no será necesario emigrar. Y, en segundo lugar, Europa puede ir olvidándose de contar con esta mano de obra inmigrante que, además, representa una garantía para el sistema de pensiones.

Otras voces coincidentes

En la misma línea de lo que vaticina Naciones Unidas, la demógrafa Anna Cabré, que nunca se ha caracterizado por mantener las mismas posiciones que la Iglesia en este tema, ha señalado recientemente en una conferencia que el siglo XXI supondrá un vuelco en lo que hace referencia a las tendencias demográficas si lo comparamos con el siglo pasado. También Cabré coincide con la ONU en que las previsiones apuntan a un estancamiento en los índices de natalidad, que seguirán una línea descendente hasta llegar a ese crecimiento cero que apuntábamos. La catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona y también presidenta del Centro de Estudios Demográficos insiste en el constante envejecimiento de la población y advierte, al mismo tiempo, que las previsiones occidentales de contar con la inmigración pueden verse frenadas este mismo siglo debido a la evolución demográfica mencionada. “El recurso de la inmigración se acaba… se ha considerado que la oferta de inmigrantes era casi ilimitada y lógicamente los países receptores controlaban ese proceso”, afirma Cabré. Sin embargo, la demógrafa asegura que el descenso de la natalidad en países tradicionalmente exportadores reducirá ese fenómeno. “En México y Brasil –precisa-, el número de nacimientos ya se ha estancado y la tendencia es a la baja”.

La solución, aumentar la natalidad

Ante las perspectivas de los datos expuestos, cabe deducir que la postura de la Iglesia es la más acertada y la única solución posible para evitar el envejecimiento de la población mundial. Es curiosa en este sentido la situación que se da, por ejemplo, en los Estados Unidos. Fomentan el control de la natalidad en el exterior con especial énfasis en los países pobres, sobre todo en la etapa de Clinton, pero practican todo lo contrario y tienen unos índices de natalidad óptimos. No se aplican a sí mismos la receta de control de la población que recomiendan al exterior. ¡Por algo será!