La posverdad, la entrada del Apocalipsis (y II)

Así es. Este proceso de la posverdad es cíclico y se ha dado muchas veces en la Historia del hombre sobre la Tierra, pero nunca ha sido (?) un fenómeno de masas como ahora, con lo cual, además, la Iglesia se ha convertido en una institución a nivel universal, que eso significa “católica”. Y es esta autoridad plenamente universal y transversal de la Iglesia, lo que los poderes fácticos que preparan el advenimiento del Nuevo Orden Mundial (N.O.M.) con el reinado del Anticristo, no soportan, porque es su único y último desafío a nivel planetario, puesto que, además, como va quedando cada día más claro, la Iglesia defiende una visión del mundo totalmente antagónica de la que pretende imponer el N.O.M. Pero, ojo al dato, que ese acuerdo colectivista planetario o interplanetario (universal) del N.O.M., será establecido por la fuerza física y hasta mental (cuando progrese el internet de las cosas y de las no cosas y funcione a nivel intrasocial con el mero pensamiento, con o sin injertos cerebrales); pero solo será con impostura de las cosas humanas, no divinas (la propia conciencia es independiente del pensamiento, y ahí no hay nadie que se meta sin nuestro beneplácito), con lo cual, el nuevo orden volverá tarde o temprano a cumplir su ciclo y a explotar, cuando la masa descubra que ha sido engañada, situación que culminará con el segundo advenimiento del Mesías auténtico, Jesucristo, que reinará humana y divinamente como Rey del universo. Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sí llenará ese vacío espiritual y humano de una vez, como ha prometido. Habrá pasado por fin el Fin de los Tiempos profetizado por Él, y empezará un tiempo nuevo: Entonces será la primera resurrección (resucitarán los amigos del Cordero que no habían adorado a la Bestia ni recibido su marca en su frente o en su mano), y habrá un solo Pastor en un cielo nuevo y una tierra nueva, con el cual vivirán el “mil años” simbólico según la denominación usada en el Apocalipsis. Pasados esos “mil años”, Satanás volverá a ser soltado e insistirá en hacer de las suyas y pervertirá de nuevo a las naciones sobre los “cuatro ángulos” de la Tierra para hacer la guerra, es decir que será una devastación planetaria o interplanetaria, y mucho peor que la anterior a los “mil años”, pero, según parece de lo que se desprende de la Revelación, sólo contra los “santos” o amigos de Dios… ¿y quizás el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, puesto que estará reinando? Y caerá fuego del cielo. Será el Fin del Mundo, y ya sólo existirán el Cielo y el Infierno… por toda la eternidad.