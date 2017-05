La pregunta por Dios; entre la metafísica, el nihilismo y la religión‘, de J. A. Estrada

Juan Antonio Estrada ya había publicado un interesante libro titulado La imposible teodicea. El tema de Dios, sobre todo en la filosofía, y especialmente a partir de la ilustración es ampliamente conocido por este autor. En este nuevo libro vuelve sobre el tema y repite la tesis del anterior de que no es posible una teodicea, es decir una prueba racional de la existencia de Dios. Esa es la conclusión, avanzada ya en la introducción, del libro.

Según él “la teodicea es imposible y las pruebas de Dios han fracasado”. Ello no significa que quien afirma a Dios haya caído en la irracionalidad, sino que simplemente, aunque tenga argumentos que muestran la plausibilidad de su acto de fe, sin embargo no resultan definitivos. Un ateo o un agnóstico también podría aportar las razones de su posición.

A mi parecer, sin embargo, la conclusión de Estrada es la consecuencia de su método. Lo que él hace, con rigor, erudición y capacidad explicativa (el libro es todo un modelo de cómo hay que exponer un tema y una delicia de redacción), es recorrer la historia del pensamiento, fijándose en los principales hitos, desde la aparición de los mitos y las primeras teodiceas, hasta la situación actual, que incluye las preguntas desde la ciencia, como las que parten de la física cuántica o el principio de indeterminación de Heisenberg.

Así, llega a un momento en el que, después de Hume, Kant y Russell (por citar algunos significativos), se afirma la no posibilidad de conocer a Dios. Y, en gran parte, porque se niega un principio de causalidad que postule una causa primera. Lo que era dato adquirido por la metafísica griega, y asumido por el cristianismo (una primera causa no causada), es negado a partir del empirismo, la ilustración y, por supuesto, la filosofía dominante en la actualidad. Por ello, desde la filosofía, no puede saberse si Dios existe y, aún menos, conocer su esencia.

El modo de proceder del autor le lleva a la conclusión de que toda teodicea es imposible. De alguna forma levanta acta notarial de cómo ha evolucionado la pregunta por Dios. Y por eso, aunque no se pueda negar que las preguntas últimas siguen suscitándose en la mente del hombre, debe reconocerse que las respuestas siempre serán penúltimas.

Estrada en ningún momento dice que creer sea absurdo -más bien señala lo contrario- ni que no tenga sentido la fe. Lo que señala es que la respuesta la da sólo la religión y no la filosofía. Por ello, los argumentos para creer nunca serán apodícticos.

Pero nos parece que esa conclusión parte de que se presupone un cierto tipo de razón crítica. Desde otra filosofía, la del ser, Juan Pablo II en la encíclica “Fides et ratio” afirma que la escribe para que los filósofos recuperen su confianza en la razón, y descubran la posibilidad que Dios le ha otorgado al hombre. Lo cual es increíble, porque fue la filosofía de los últimos tiempos la que empezó a poner a la filosofía sin la fe –un raciocinio en el cual se va a prescindir absolutamente de la fe- y lo que pasó fue que la razón se fue secando, y perdieron la confianza en la razón, al punto de que no creen que la razón pueda alcanzar verdades.

Es decir, escribió la Encíclica para que los filósofos hagan filosofía, y no esta especie de filosofía que dice que la verdad es que no podemos conocer nada, que en realidad no es filosofía, pues esta nace de una actitud valiente que busca acceder a todas las cosas, con todo lo que alcance el entendimiento. Es por ello que en la Encíclica se afirma que “antes de pronunciar su creo, el hombre posee ya algún concepto de Dios que obtiene con el esfuerzo de la propia inteligencia”

Para decir creo se ha de reconocer a Dios como que dice verdad. Ese concepto de Dios como quien dice verdad no viene del mismo acto con que yo digo “creo”, sino que es un acto que precede al creer, si no estaríamos ante un serio problema: ¿a quién le creo si no hay nadie a quien creer?

Al partir de la filosofía del ser se llega a conclusiones distintas. Así, Estrada tiene razón cuando al hacer el diagnóstico de la situación actual observa que conviven posiciones agnósticas, nihilistas y religiosas. Y ello tiene el valor de una descripción de lo que sucede, que insisto está muy bien hecha. Pero entonces el problema hay que llevarlo a una discusión de carácter filosófico sobre la fundamentación de la metafísica y de la posibilidad del conocer que, además tuviera en cuenta el dato experiencial de la universalidad de la pregunta por Dios en todo hombre.