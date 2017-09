La progresiva desaparición de las Humanidades: Cataluña relega Filosofía en las PAU

Filosofía ha quedado relegada como materia optativa en las pruebas de acceso a la selectividad (PAU) del próximo junio del 2018. El Consell Interuniversitari de Catalunya, órgano formado por la administración catalana y las universidades, comunicó ayer que ha acordado suprimir la materia de Historia de Filosofía de la fase común y obligatoria de los exámenes de selectividad. La asignatura, obligatoria para todas las modalidades de bachillerato en Catalunya, sólo podrá elegirse en la fase específica de las PAU, que es voluntaria y sirve para subir nota y acceder a determinados estudios. De esa manera la progresiva desaparición de las Humanidades en el currículum escolar sigue su curso.

El curso pasado, los estudiantes debían examinarse de cuatro materias comunes: Lengua catalana y literatura, Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera, y, finalmente, podían elegir entre Historia o Historia de la Filosofía. La opción más elegida en el examen del pasado junio fue Filosofía (aprobaron 15.861 alumnos) frente a la de Historia (10.122 alumnos).

La novedad para este año es que esta opción desaparece y se verán obligados a hacer sólo Historia. De este modo, la selectividad catalana se adapta a la normativa de la Lomce, la actual ley educativa, que obliga a realizar el examen de Historia de España y no contempla la opción de Filosofía en la fase común.

El comunicado del CIC subraya que ha acordado “dar más relevancia a la asignatura de Historia de la Filosofía en el acceso a la universidad y, por ello, ha adoptado medidas para dotarla de un mayor peso en la ponderación de las pruebas de acceso a la universidad (PAU)”. E indica que Historia de la Filosofía será ponderable para el acceso a “un importante número de grados universitarios de las ramas de Artes y Humanidades, y de Ciencias Sociales y jurídicas”, indica.

Los docentes, sorprendidos

Profesores y directores de instituto mostraron ayer su sorpresa al redactado del comunicado pues no comprenden de qué modo adquiere mayor “relevancia” la materia de Filosofía si se elimina la obligatoriedad y sólo aparece como opción para subir nota en algunas carreras de tipo artístico, humanístico o social, que, por otra parte, no requieren ponderación. Asimismo temen que los estudiantes de bachillerato científico y tecnológico no vean la necesidad de prepararse a fondo en Filosofía al no ser una materia imprescindible en la fase general ni en el acceso a los grados enmarcados en estas áreas de conocimiento.

En todo caso, las PAU catalanas se ajustan a las indicaciones de la Lomce que suprimió la obligatoriedad de presentarse a Filosofía el año pasado y que modificó otros aspectos relevantes. Así, el Ministerio de Educación frenó las reválidas en respuesta a la presión de la comunidad educativa y la obligatoriedad de aprobar la selectividad con un cinco (se supera con un cuatro). El CIC acordó a medio curso modificar la elección de la quinta materia de la fase general, reduciendo las opciones de veinte a cuatro (Matemáticas, Latín, Historia del Arte/Historia y fundamentos de las artes y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales).

Otra novedad reseñable en el comunicado de ayer afecta a los futuros estudiantes de Arquitectura pues cambian las materias que más han puntuado para matricularse. “No ponderarán para el acceso a este grado las asignaturas de Biología, Electrotecnia y Química”, sostiene la nota de Universitats. En cambio, las materias de Fundamentos de las artes, Historia del arte, Diseño y Dibujo artístico tendrán 0,2 puntos; mientras que Cultura audiovisual y Geografía obtendrán un 0,1.