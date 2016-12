La Rondalla dels pastors (con su letra y su música)

Santa Lucía 13 de diciembre

Una rondalla es una narración breve de carácter fantástico, legendario o con elementos reales, destinada especialmente al entretenimiento de los niños. Eso dice mi diccionario de la lengua catalana. La Rondalla dels pastors es el título de un villancico o nadala particular. Con subtítulo Cançó de Nadal. Obra del año 1985 del compositor Amadeu Cuadrado en su letra y en su música. Obra que ganó el primer premio en festival de villancicos catalanes infantiles.

Cayó en mis manos su partitura (depósito legal B.28696-1985) hace muchos años, cuando ya era papá. Incorporamos este villancico catalán al elenco de villancicos que cantamos todos los años, en intimidad familiar, ante el belén familiar que seguimos (y seguiremos) instalando cada año. Presente en nuestro hogar hasta que no finalice el período litúrgico navideño. Éste finaliza litúrgicamente, actualmente, antes de Nuestra Señora de la Candelaria del día 2 de febrero de cada año. Era la fecha tradicional para el desmontaje del belén. Vale la pena entretenerse en el montaje del belén antes del día 13 de diciembre de cada año, festividad de Santa Lucía, fecha del inicio histórico de la feria de belenes en mi Barcelona natal. Fecha adelantada al inicio del tiempo de Adviento. Este año el viernes 25 de noviembre.

Ya que es navidad pagana en los comercios de compra, gasta y paga, mucho antes de la Inmaculada Concepción de Santa María del día 8 de diciembre de cada año, el tercer domingo de Adviento (con casulla de color rosado y no morado) es un día idóneo para empezar el montaje del belén. Mientras redacto para Vds. el nuestro va cobrando forma. La belenista es mi esposa. Yo soy su ayudante.

Les adjunto un link con la letra original del villancico. Les traduzco yo la letra. Y les añado otro link con una ejecución musical pública. Son adultos quienes cantan y niños quienes corean y aplauden. Con tiempo suficiente para que Vds. aprendan el villancico. Este villancico es particular porque incorpora musicalmente el ritmo propio de la danza popular catalana por excelencia: la sardana.

No he dado con otro link mejor. Éste no reproduce exactamente bien su letra. Por tanto en negrita ya la reproduzco yo. El villancico tiene Ritmo de Marcha en clave de Sol Mayor a compás 2 por 4. Ilustro el artículo con una imagen de Santa Lucía. Su fiesta es mañana 13 de diciembre. Hoy es Nuestra Señora de Guadalupe y de ello ya les he hablado.

En una pobre establia entre palles ha nascut, Jesús, el fill de María el Mesies que ha vingut. Una colla de pastors pels camins amunt se’n va, van cantant amb tot el cor caminant muntanya enllà.

Cantem a Maria cançons catalanes, amb molta alegría cantem-li sardanes. I al bon Jesuset fem-li un petonet. Ben abrigadet, ben abrigadet ben abrigadet perquè no tingui fred. Ben abrigadet, ben abrigadet ben abrigadet perquè no tingui fred.

Anem tots cap a adorar l’infantó dins del portal, es Jesús que ha nascut ja en el dia de Nadal. Per la Verge, Santa Mare portem un cistell de flors, per Sant Josep una vara l’hem triat de les millors.

Cantem a Maria cançons catalanes, amb molta alegría cantem-li sardanes. I al bon Jesuset fem-li un petonet. Ben abrigadet, ben abrigadet ben abrigadet perquè no tingui fred. Ben abrigadet, ben abrigadet ben abrigadet perquè no tingui fred.

En un pobre establo entre pajas ha nacido, Jesús, el hijo de María el Mesías que ha venido. Un grupo de pastores por los caminos sube hacia arriba, van cantando con todo el corazón, caminando más allá de la montaña.

Cantemos a Maria canciones catalanas, con mucha alegría cantémosle sardanas. Y al buen Jesusito démosle un besito. Muy abrigadito, muy abrigadito muy abrigadito para que no tenga frío. Muy abrigadito, muy abrigadito muy abrigadito para que no tenga frío.

Vayamos todos a adorar al niño dentro del portal, es Jesús que ha nacido ya el día de Navidad. Para la Virgen, Santa Madre llevamos un cesto de flores, para San José una vara, la hemos escogido entre las mejores.

Cantemos a Maria canciones catalanas, con mucha alegría cantémosle sardanas. Y al buen Jesusito démosle un besito. Muy abrigadito, muy abrigadito muy abrigadito para que no tenga frío. Muy abrigadito, muy abrigadito muy abrigadito para que no tenga frío.

Feliz Navidad 2016 a todos, con mis deseos venturosos para el próximo Año Nuevo 2017