La satánica ideología de género

Cardenal Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos.

Les adjunto un link de ayer. Hoy celebramos el domingo eucarístico de Corpus. Al final de la entrevista, concedida a una revista francesa acerca del Santo Sacrificio de la Eucaristía, figura íntegra la conferencia que pronunció hace pocos días el Cardenal Robert Sarah, Cardenal Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos.

http://www.religionenlibertad.com/cardenal-sarah-invita-los-sacerdotes-volverse-hacia–49871.htm

El vídeo de la conferencia está colgado en la web del Obispado de San Sebastián. Lo he verificado ahora.

No les adjunto el link que me enviaron a mi móvil. En este link, el espabilado de turno traduce (en sobreimpresión) y a su maliciosa bola la palabra más repetida de esta brillante conferencia. Pues una cosa es una teoría y otra muy distinta una ideología. Desconozco si el título homologado de la conferencia era el de “Teoría de género: sus repercusiones”. El Cardenal Sarah repitió una y otra vez el concepto ideología de género, señalando los momentos históricos de la aparición previa de la teoría. A mi la lengua francesa no me suena a chino. ¡IDEOLOGÍA Y NO TEORÍA!

Señaló con autoridad, claridad y sin ambages el desarrollo actual de la diabólica ideología de género instalada en los ámbitos de poder de las democracias actuales, empezando por la OMS. Instalada por el pecado previo existente dentro de la Iglesia. El propósito de la ideología de género no es otro que la destrucción de la Creación de Dios mediante la negación del sexo Hombre y Mujer y de la institución del Matrimonio y la Familia.

El micro de la traducción simultánea se escucha muy bien pasados casi tres minutos. El Cardenal Robert Sarah pronunció esta conferencia el pasado 24 de mayo en el Palacio de Congresos de Ávila. Destinen una hora y cuatro minutos en atenderla. Al final de la misma el Cardenal Sarah hace un inciso para recordar y leer un fragmento de la Carta a las Familias del Papa San Juan Pablo II. Sin constituir encíclica, este precioso documento ilustró mi andadura inicial matrimonial y familiar. Es un modo de decir. En 1994 yo ya era padre de seis hijos.

No quiero extractar o resumir la conferencia. Les animo vivamente a atenderla en presencia de Dios. Y como que está al alcance, lean y mediten de nuevo la Carta a las Familias del Papa San Juan Pablo II.

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1994/documents/hf_jp-ii_let_02021994_families.html