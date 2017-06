La sombra del Brexit en las elecciones del Reino Unido: los británicos, divididos

Rechazan más el Brexit las mujeres, los jóvenes, y quienes tienen una mejor formación educativa y mayores ingresos

Tras al ataque terrorista que dejó el pasado sábado en Londres siete víctimas mortales y 48 heridos, los ciudadanos se preparan para votar en las elecciones parlamentarias que se celebran en el Reino Unido este jueves, 8 de junio, como ha confirmado la primera ministra Theresa May, con la sombra del Brexit planeando sobre los comicios.

En ese sentido, los británicos están divididos ante el escenario que abre el abandono de su país como miembro de la Unión Europea, mientras los sondeos apuntan a una vuelta del bipartidismo.

De hecho, el 48% de los electores cree que abandonar la UE no es bueno y el 44% opina que sí. Al mismo tiempo, la confianza en que el Gobierno está haciendo lo correcto está partida en dos, según un reciente estudio elaborado por el Pew Research Center .

En ‘ British Divided on Brexit Impact as New Elections Loom ’ (‘Los británicos, divididos por el impacto de Brexit como nuevo telar de las elecciones’), se constata que “casi la mitad (48%) dice que el Brexit será malo para el Reino Unido, comparado con otros casi tantos (44%) que dicen que la decisión de abandonar la UE beneficiará a su nación”, como se puede observar en el siguiente doble gráfico, reproducido a partir del estudio.

“Al igual que el referéndum de junio, las actitudes optimistas hacia el Brexit son más frecuentemente expresadas por personas de 50 años o más, tienen una educación secundaria o menos y son partidarias de los partidos políticos de la derecha, incluyendo el Partido Conservador (Tory) y el Partido de la Independencia del Reino Unido ( UKIP )”, resume el estudio.

Perspectiva política y… ¿confianza en el Gobierno?

Así, desde una perspectiva política, los votantes del Partido Conservador aseguran en un 63% que el Brexit será bueno para el Reino Unido y un 31% opina lo contrario; y los del Partido Laborista tienen una opinión bien distinta: el 59% lo consideran negativo y el 34% bueno. Más radicales son los partidarios de los Liberal Demócratas , que consideran “mala cosa” el Brexit en un 77%, y solo el 16% creen que es algo bueno, como se ve en el gráfico.

Otra cuestión que analiza en este gráfico la encuesta del Pew Research es “cuánto confían los ciudadanos en que el Gobierno haga lo que es correcto para el Reino Unido”.

La respuesta es que, “en la actualidad, el Gobierno británico recibe críticas variadas de los ciudadanos: el 49% de los británicos dice que pueden confiar en el Gobierno de alguna manera o mucho, y el 48% dicen que tienen poca o ninguna confianza en el Gobierno para hacer lo correcto para el Reino Unido”, resume el estudio.

Desde un enfoque político, el 76% de los votantes del Partido Conservador confía y el 23% no; entre los electores laboristas, un 55% no confía en el Gobierno y un 42% sí; y entre los liberales demócratas, el 45% confía y el 55% no.

“Los que tienen una opinión favorable del UKIP, que realizó su largo sueño de espera de la separación del Reino Unido de la UE, son especialmente propensos a decir que el Brexit será bueno para el país”, agrega el informe.

El Brexit no convence a mujeres y jóvenes

En otro apartado del estudio se analiza el impacto del Brexit en el actual escenario electoral desde la perspectiva del género, la edad, la educación y los ingresos.

“Los hombres están algo más convencidos que las mujeres de que el Brexit será una buena cosa. Pero existe una brecha generacional aún mayor, con sólo una cuarta parte de los británicos de 18 a 29 años de edad que están convencidos de que Brexit será bueno para su país, en comparación con el 54% que dice esto entre personas de 50 años o más”, detalla el estudio.

Así, como se ve en este otro gráfico, el 52% de las mujeres considera una “mala cosa” que Reino Unido salga de la UE, mientras el 40% opina que sí es bueno. En cuanto a los hombres, el 45% lo considera malo y el 48% bueno.

Cuando se analizan las respuestas por franjas de edad, el 68% de los jóvenes entre los 18 y los 29 años rechazan el Brexit, y solo ese 25% cree que es bueno. Al mismo tiempo, entre los 30 y los 49 años, lo rechazan el 55% y lo aprueban el 39%. Y a partir de los 50 años, son favorables el 54% y se oponen el 37%.

A más educación y más ingresos, más rechazo

En el mismo gráfico se observa también cuál es la opinión de los británicos en función de su nivel educativo y sus ingresos. “Aquellos con menos de una educación postsecundaria y las personas con bajos ingresos son mucho más propensos a decir que Brexit será una buena cosa para Gran Bretaña, en comparación con aquellos que tienen más educación y mayores ingresos”, dice el estudio.

Un 68% de quienes tienen mayor nivel educativo están en contra, frente a un 26% que lo apoyan; y un 41% de quienes tienen menos educación lo rechazan, en tanto que el 51% están a favor.

Por otra parte, el estudio destaca que “a pesar de una diferencia dramática en cómo los ingleses y los escoceses votaron en el referéndum de junio de 2016, hoy los escoceses están tan a favor como aquellos que viven en Inglaterra para decir que Brexit será una buena cosa para el Reino Unido (44%)”.

“La gente que apoya al Partido Conservador es mucho más optimista sobre el futuro post-Brexit de su país que los partidarios de los partidos Laboristas o Demócratas Liberales, que están a la izquierda del espectro político. Más del seis de cada diez defensores conservadores (63%) piensan que abandonar la UE será bueno para el Reino Unido, mientras que sólo un tercio (34%) de los partidarios del Partido Laborista y un escaso 16% de los liberales demócratas están de acuerdo”, agrega el informe.

La confianza en el Gobierno, al 50%

Otra cuestión analizada en el estudio es la confianza, o no, de los británicos en el Gobierno ante la actual situación que genera la salida de Reino Unido de la UE. “Cuando se trata de confiar en el Gobierno, la gente en Gran Bretaña está dividida en partes iguales”, como se puede ver en este gráfico.

“Aproximadamente la mitad dice que confía en el Gobierno mucho o algo, y prácticamente el mismo número dice que confía en el Gobierno no mucho o nada. Sólo el 14% del público británico confía mucho en el Gobierno, mientras que dos de cada diez dicen que no confían en el gobierno en absoluto”, aclara el estudio.

Al mismo tiempo, “la confianza en el Gobierno se concentra entre las personas en la derecha política, con un 62% diciendo que confían en el Gobierno para hacer lo que es correcto, mucho o algo. Sólo el 36% de la población de la izquierda política dice lo mismo”. Y “cerca de las tres cuartas partes de los partidarios del Partido Conservador (76%) dicen confiar al Gobierno nacional por lo menos algo, en comparación con el 45% de los partidarios del Partido Demócrata Liberal y el 42% de los partidarios del Partido Laborista”.

Desde el UKIP, más optimistas con el Brexit

Una última cuestión que plantea la encuesta del Pew Research son las expectativas de los partidarios del UKIP respecto al impacto del Brexit en las elecciones.

“Las opiniones más optimistas para un futuro post-Brexit son expresadas por aquellos con una opinión favorable del UKIP. Cerca de tres cuartas partes (74%) de este grupo dicen que Brexit será bueno para el Reino Unido”, como se ve en este último gráfico.

Las personas con una opinión favorable del UKIP, sin embargo, no son más favorables que los críticos del UKIP para expresar confianza en el actual Gobierno nacional (49% cada uno)”, detalla el estudio.

Cabe añadir que la encuesta del Pew Research Center se llevó a cabo “entre 1.066 encuestados del 6 de marzo al 3 de abril de 2017. Todas las entrevistas se llevaron a cabo antes del 18 de mayo y antes del bombardeo de Manchester del 22 de mayo; 713 se llevaron a cabo antes del ataque terrorista de Westminster del 22 de marzo”.