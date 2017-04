La televisión pública de Colau promociona el aborto: “Es seguro y gratis”

El Ayuntamiento de Barcelona, en manos de la alcaldesa Ada Colau, lanzó este pasado mes de marzo una campaña a favor del aborto, titulada ‘El aborto: una opción y también un derecho’.

El consistorio ha justificado la iniciativa con una estadística desconocida, según la cual cuatro de cada cinco mujeres menores de 30 años no saben que el aborto es libre y gratuito, y un 30% piensan que sólo cubre casos de violación, malformación o riesgo vital.

La campaña pretende dar respuesta a una falta de información entre las jóvenes de la ciudad sin embargo, no se explica de igual modo las alternativas al aborto. El vídeo mostrado en la televisión pública municipal Betevé se está difundiendo desde su programa Oh my Goig y difunde la imagen del aborto como algo natural al equiparar los abortos naturales con los demandados por mujeres embarazadas.

En dicho programa se informa de los derechos en el caso de decidir abortar, pero no de los que tiene la mujer gestante para el supuesto de no decidir abortar. Además, la televisión pública municipal afirma que las técnicas de aborto son muy seguras, aunque no se dice nada de la muerte del niño gestante ni de los supuestos en los que la salud física o psíquica de la madre se ve afectada tras la práctica de un aborto.

De igual forma, se muestra a favor de revisar la legislación del aborto para que supuestamente “las mujeres ejerciten su derecho sin ningún tipo de restricción y abolir el poder del patriarcado acabando con la supuesta actuación heterosexista de los servicios públicos de salud, que guardan silencio sobre las medidas que miles de mujeres demandan para facilitar en España la maternidad y el incremento de la tasa de natalidad”.