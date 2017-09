La tercera onada LGTBI

La perspectiva de gènere LGTBI és una ideologia concretada en un projecte polític dirigit a modificar la cultura i transformar les mentalitats i les institucions de la societat occidental. En aquest sentit, es dóna una “guerra cultural” que persegueix aquella transformació cultural i la colonització de les ments. Si aquest procés es completa les conseqüències seran extraordinàries i incidiran en tots els camps, començant per la pròpia naturalesa humana, que es convertirà contra la seva pròpia raó de ser en un llibre en blanc, i acabant per l’essència de l’educació que en tota civilització humana s’ha fonamentat, no únicament és clar, però sí com a condició necessària, en la canalització dels desitjos sexuals. De la família a l’economia, tot es veurà afectat en major o menor mesura. En el cas de l’Església, o haurà de canviar per adaptar-se, o quedarà com un factor contracultural. L’adaptació -la rendició- no implica necessàriament assumir els postulats del Gender, només cal que callo, que ignori la gran mutació antropològica i que fixi el seu focus en altres temes. Serà aplaudida per això. A llarg termini, significaria la implantació de la lògica que ja existeix i que tant ha destruït a les confessions reformades europees, que és el discurs de no allunyar-se de la societat. Per a l’Església, el cost d’eludir un tema tan decisiu, molt més del que en el seu moment va significar el marxisme, de no presentar-se en el debat cultural, és la marginació primer, i confusió després.

El procés de conquesta del Gender LGTBI s’ha desplegat fins ara en tres onades. La primera va ser la del feminisme de gènere, que va integrar el feminisme de segona generació, el que va situar en el primer pla de l’emancipació de la dona la seva llibertat sexual, que comportava, per equiparar-se amb l’home, la desaparició del risc d’embaràs, i com això era naturalment impossible, va sorgir la solució cultural: la batalla de l’avortament, que primer va ser un mal menor, però mal, per derivar després en el que és ara, un dret fonamental que serveix per desqualificar els països que l’impedeixen o limiten, i diferenciar a les persones entre amants del progrés, els avortistes, i reaccionaris, els provida. El Gender una construcció arbitrària mancada de base científica que necessàriament ha de deformar la realitat sistemàticament i fer callar les veus crítiques per mantenir la seva arbitrarietat, s’ha convertit en molts països d’occident en una ideologia hegemònica, sobretot a Espanya on constitueix una ideologia d’Estat des de la qual es desenvolupa la legislació. Cada dia, tots els dies, en tots els mitjans, som bombardejats pels seus plantejaments, enmig d’una gran confusió popular sobre el seu significat.

La segona onada va ser la gai i lèsbica, i els seus grans èxits són evidents: matrimoni i adopció, lleis especials que atorguen drets específics que els donen avantatge sobre la resta de la població, ajuts econòmics, grans celebracions eròtic-festives disfressades d’ideologia. També en aquest cas l’estratègia de saturació en tots els mitjans de comunicació és la base del seu assentament, així com la desqualificació de tota crítica. S’ha passat del necessari respecte a les persones d’aquella condició per la lògica raó de la seva dignitat inalienable, a la sacralització de totes les seves actuacions i propostes.

La tercera, en la qual ara estem immersos, és l’onada del transgènere, que és utilitzada per reblar un punt central de la perspectiva de gènere, que no hi ha una sexualitat diferenciada entre homes i dones, nens i nenes, sinó un sexe zero que es va configurant de forma canviant i a elecció. Va existir ja en el passat abans del Gender una moda unisex, que consistia en que homes i dones vestien de forma semblant; això d’ara és una altra cosa molt diferent, es tracta que ja no hi ha sexe masculí i sexe femení, i per això, han de vestir igual i utilitzar els mateixos lavabos públics.