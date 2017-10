Las ayudas económicas

Sin ayudas altruistas económicas toda buena causa queda cercenada. El periódico digital Forum Libertas ha lanzado un SOS. Éste: ForumLibertas necesita tu ayuda En editorial y no en artículo de opinión. Cuando me suscribí hace años lo hice con una cuota según mi parecer. Unos años más tarde, por cambios en cuentas corrientes y en direcciones de correo electrónico mías, me apercibí que no estaba pagando la cuota. Subsané el error. En ningún momento Forum Libertas me objetó, pues prevalecía y prevalece el hecho de llegar a un gran público sin pasar revista de pago de cuota.

Cualquiera de Vds. puede suscribirse a la recepción de los boletines de los lunes, los miércoles y los viernes. Salvo un equipo muy reducido de personas que colaboran profesionalmente, quienes remiten cartas periódicas, artículos para su publicación y artículos en blog, no percibimos nada por nuestra colaboración altruista. Los boletines no cargan. Permiten acceder a los contenidos aunque no sea en tiempo real de publicación.

Este editorial está señalando que hay dificultades serias para mantener el periódico digital que todos Vds. leen en Catalunya, en otras partes de España y en países de América Latina. Si Vd. ya paga cuota el requerimiento no es a Vd. Si no lo hace, hágalo cuanto antes. Vd. pone la cantidad y el modo de pago. Yo por mi parte pago una módica cantidad mensual ajustada a mis cargas económicas familiares.

Si Forum Libertas baja el telón de cerrado por defunción, Vds., los que pudiendo pagar algo no pagan nada serán los únicos responsables de la defunción.