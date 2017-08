Contra las mujeres africanas en riesgo

La OMS retiró su orientación anterior sobre el Depo, que dejó de lado el vínculo con el VIH, en medio de un clamor de activistas del VIH / SIDA y de la salud de la mujer.

Después de un largo período de consulta, la orientación reeditada trata el vínculo potencial más seriamente, planteando preguntas entre los grupos de planificación familiar sobre cómo proceder. Algunos proveedores de planificación familiar expresaron su preocupación por cómo aconsejar a las mujeres, temiendo que esta noticia pudiera disuadirlos de usar la planificación familiar en absoluto.

Este punto de vista no es infundado – entre las mujeres descritas que tienen una “necesidad no satisfecha” para la planificación familiar, la preocupación por los efectos secundarios es una de las principales razones del no uso.

La nueva directriz de la OMS señala que los anticonceptivos inyectables se encuentran entre los pocos métodos disponibles “en muchas áreas donde los riesgos del VIH y la mortalidad son los más altos”. La extrema popularidad de Depo en estas áreas de alto riesgo no es coincidencia. La Fundación Gates respaldó firmemente los anticonceptivos inyectables como parte de su campaña FP2020. Gates se asoció con la compañía farmacéutica Pfizer para ampliar la distribución de Depo en una forma auto inyectable llamada Sayana Press, duplicando su producción y negociando un precio bajo especial por dosis.

Durante varios años, el abogado de derechos humanos Kwame Fosu ha estado sonando la alarma sobre los problemas con Depo, acusando a la Fundación Gates de intentar deliberadamente ocultar las pruebas que la vinculan con el aumento del riesgo de VIH.