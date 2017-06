Las nuevas empresas digitales amenazan la tradicional relación empresa-trabajador

File illustration picture showing the logo of car-sharing service app Uber on a smartphone next to the picture of an official German taxi sign in Frankfurt, September 15, 2014. A Frankfurt court earlier this month instituted a temporary injunction against Uber from offering car-sharing services across Germany. San Francisco-based Uber, which allows users to summon taxi-like services on their smartphones, offers two main services, Uber, its classic low-cost, limousine pick-up service, and Uberpop, a newer ride-sharing service, which connects private drivers to passengers - an established practice in Germany that nonetheless operates in a legal grey area of rules governing commercial transportation. REUTERS/Kai Pfaffenbach/Files (GERMANY - Tags: BUSINESS EMPLOYMENT CRIME LAW TRANSPORT)

Uber, Airbnb, Amazon… son nuevas iniciativas empresariales de sesgo digital que están cambiando la estructura empresarial y la relación con los trabajadores tal y como la conocíamos hasta ahora. Es un desafío que pone en jaque el sistema laboral como es ahora.

En ese sentido, las adminitraciones tratan de dar respuesta a la situación. Por ejemplo, el Ministerio de Fomento se ha comprometido con el sector del taxi a aprobar por Real Decreto un conjunto de medidas para evitar que se genere una ‘burbuja’ de especulación con la cascada de licencias de vehículo de alquiler con conductor (VTC), las de empresas como Uber y Cabify, que se concederán próximamente por vía judicial.

Sin embargo el taxi de Barcelona ha vuelto este jueves a las ‘barricadas’ para mostrar su disconformidad con las diferentes administraciones en relación, esta vez, a las licencias de alquiler de vehículos con conductor (VTC).

El paro se ha convocado de 24 h, de seis de la mañana del jueves hasta las seis de la mañana del viernes. La inoperancia de los taxis de los principales sindicatos se complementará con una manifestación que empezará a las 11:00 am en la plaza Universidad y que marchará por Via Laietana hasta la plaza Sant Jaume, donde los participantes podrán gritar “1/30” en frente de las instituciones catalanas.

Este eslogan es la proporción que la ley prevé; por cada licencia de vehículo de alquiler con conductor tendría que haber treinta de taxi. Sin embargo, la proporción actual en Catalunya, se sitúa en 14 licencias de taxi por cada licencia de VTC, es decir, hay aproximadamente el doble de licencias de VTC de lo que marca la legislación.

El futuro inquieta al sector del taxi y es que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya aún se reserva unos 1.000 permisos de VTC que, de ser aprobados, podría destrozar el sector.

Quizás para evitar que algunos piquetes aprovechen el día de paro general, los taxistas, han organizado unos servicios mínimos gratuitos igual que ya hicieron en mayo. Principalmente atenderán a usuarios de los hospitales metropolitanos y a personas con problemas de movilidad en el aeropuerto.

Esta protesta será la quinta movilización del sector en lo que va de año. La última congregó a 500 taxis que viajaron hasta Madrid, en la manifestación más multitudinaria de este sector en España con 10.000 asistentes.

Airbnb y Amazon

Pero el problema del sector transporte es sólo la punta de lanza, el primer sector que se ha visto salpicado duramente por la irrupción de este nuevo sistema de empresa.

Periodistas que se han infiltrado en los almacenes de Amazon ya denuncian el automatismo de las prsonas que trabajan en él que se ven sometidas a jornadas en las que caminan hasta 20 kilómetros.

Por su parte Airbnb, la empresa de gestión de pisos turísticos de alquiler se ha visto expuesta a numerosos casos que denuncian los alquileres dobles o el anuncio de miles de apartamentos ilegales que operan a sus anchas por esta red.

Jaque al sistema de bienestar

La actual situación pone en riesgo la sociedad del bienestar tal y como la conocemos. Un sistema que nace de la primera Revolución industrial, época en la que se reportó un problema. El problema fue que el abandono de la estructura agraria cambió la relación de poderes y otorgó a una serie de empresarios que empleaban a los obreros estatus y poder. Es por eso que nacieron los sindicatos y las reivindicaciones obreras que consiguieron que la jornada fuera de ocho horas, que no trabajaran los domingos y que no pudieran trabajar los niños.

Un asegunda oleada inauguró el sistema de bienestar. En tiempos de la época: el seguro de enfermedad (actual Seguridad Social), la pensión de jubilación que empezó en Alemania con Bismarck y el seguro del paro. Todo esto se basa en el principio del establecimiento de la relación entre los trabajadores y la empresa por un vínculo contractual y la regulación del trabajo. El trabajo está regulado porque no puede responder solamente a un criterio de oferta y demanda.

Ahora ha llegado la economía participativa o la colaborativa. El problema es que estas plataformas que se presentan bajo un envoltorio beneficioso destruyen los dos fundamentos del trabajo asalariado: el contrato y el trabajo regulado.