Las personas tóxicas

Seguro que conoces a alguien a quien calificarías de “persona tóxica”. También podrás observar que, a esa persona que tú no aguantas, a otras les resulta agradable e incluso la quieren.

La forma de presentarse de estas personas “tóxicas” puede incluir una o varias de estas lindezas: desahogan su tristeza y sus males en ti, desprecian, se quejan, son pesimistas, actúan en un papel de víctima, ponen a las personas en su contra, se centran en lo negativo, no escuchan tus cosas, no son agradecidos, te hacen sentir culpable, señalan tus defectos, critican constantemente, emiten juicios sin cesar y condenan, no tienen en cuenta tus sentimientos o si los tienen en cuenta es para hacerte daño.

Además chantajean emocionalmente, manipulan, te hacen sentir en deuda o culpable, procuran hacerte dudar con inseguridad, traspasan los límites, se quejan, no asumen su responsabilidad, no quieren cambiar y te sacan de quicio. Esa persona, que existen, están a tu lado, has de convivir, hasta diría más te ayudan a santificarte.