Las perversiones del feminismo (de género)

Lidia Falcón

Que nadie se irrite con el título porque es una copia pura y dura de un artículo de Lidia Falcón Las últimas perversiones del feminismo publicada en Público el 8 marzo. Mi única aportación ha sido añadir “género”, por pura lógica del contenido a la referencia usada por una acreditada y dura defensora del feminismo.

Falcón denuncia, con la contundencia que la ha hecho famosa, diversas derivas que se han dado en la acción de defensa a la mujer hasta degenerar su sentido a causa de la perspectiva de género.

La primera es la crítica a la aceptación de la prostitución, como una tarea como otra cualquiera realizada por profesionales, en lugar de la explotación sexual y económica que es, y califica de “infame” la campaña a favor de su legalización. En Forum Libertas nos hemos ocupado en diversas ocasiones de este escándalo y brutal contradicción, que tienen en Ada Colau una de sus acérrimas defensoras. No es extraño si se considera que en Barcelona habita un poderoso lobby pro-prostitución, que ha tenido la desfachatez de presentar el paripé de una “escuela de formación”. Y a partir de aquí, que es un asunto básicamente de dinero, de mucho dinero, empieza la perversión causada por la perspectiva de género. Falcón tiene la honestidad de otra mercantilización del cuerpo de la mujer, los “vientres de alquiler” (maternidad subrogada para los formateadores de mentes y alquimistas de la palabra) y enfoca la responsabilidad hacia los principales interesados: el movimiento homosexual de condición masculina, los gais “que tienen influencia en muchos partidos políticos y dinero para financiar sus campaña”. Si esa brutal práctica de pagar a una mujer para que ceda su útero en arrendamiento fuera una iniciativa generada por otro público, las críticas serían generalizadas. Aunque en esto Falcón se olvida de que las líderes intelectuales del Gender, empezando por Judith Butler, también lo apoyan desde su condición de lesbianas. Es una demostración más de que el homosexualismo político encarna una situación de privilegio en nuestra sociedad.

Falcón nos pone al día de un nuevo acrónimo -la capacidad del Gender para crearlos es casi infinita-. Se trata del palabro (una cosa tan fea merece un género masculino) TERF (transexclusionary radical feminist), el feminismo transexclusivista y transfóbico. Hablando en un lenguaje normal se refiere a quienes perteneciendo al movimiento feminista, no tragan la manipulación política de la transexualidad, que desde la ideología de género se está produciendo, bandera incluida. Vean el cariño con que las tratan pinchando aquí.

Vale la pena ceder la palabra por entero a Falcón. Lo cuenta mucho mejor a como lo haría yo: “Ese término- TERF- se lo han inventado un grupo de transexuales, apoyadas al parecer por otro grupo de LGTB, que siguiendo la teoría queer ─aquella que dice que no nacemos con una predeterminación de sexo sino que a lo largo de la vida escogemos variablemente el que queremos, han decidido que ni el sexo, ni la edad, pueden ser definitorios”. Eso es la perspectiva de género, y en España no son un puñado, sino que forman parte de la ideología dominante.

“Ahora todo el mundo es un transformista y puede serlo por la mañana o por la tarde, este fin de semana o el mes que viene. Y del mismo modo escoge en cada momento la edad que desea. No es preciso tener, o pretender, la apariencia física correlativa al sexo que se desea”.

“Una foto de un señor con unos bigotazos negros lleva la leyenda: “Soy una niña de cinco años”. Tal es la transformación que ha escogido. Y, en consecuencia, se ha sentido con derecho a acosar sexualmente a un niño de seis. Porque él se siente niña pequeña, y en consecuencia no es un pedófilo ni un pederasta sino un transgender”

“Una doctora de EEUU está haciendo campaña a favor de la pederastia, acusando a los TERF de penalizar la sexualidad infantil como antes se penalizó el amor libre y la homosexualidad.”

Todo se andará si no lo paramos. Si la prostitución es un trabajo, alquilar el útero de la mujer un servició a la comunidad, y uno puede sentir el sexo y la edad que quiera cuando lo desee, si el hombre y la mujer no existen, son estadios ocasionales, y el padre y la madre han desaparecido y solo existen progenitores, para no ofender a las doublemother y Doublefather, llegará el momento de justificar bajo el imperio del deseo sexual sin restricciones bajo el que vivimos, característico de la sociedad desvinculada, que la relación sexual con niños hoy perseguida, será legal y ensalzada. Ya sucedió, antes de madurar las condiciones ¿O es que nadie se acuerda de la North American Man/BoyLoveAssociation, que promovía la pedofilia y que fue miembro durante muchos años de ILGA la internacional gay, lésbica? Aquí puede encontrar la información.

La pregunta es esta ¿Por qué una buena parte de nuestra sociedad, de los políticos, de universidades, de cristianos incluso, están apuntados a tamaños desvaríos?