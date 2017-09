L’Església davant d’una emergència històrica

A Espanya, el Congrés pot aprovar la iniciativa d’e Podem d’establir una llei que, sota l’etiqueta de la no discriminació de les persones LGBTI en realitat sigui -pel seu actual contingut- una llei de privilegis, copiant gairebé literalment la llei que ja va aprovar el Parlament de Catalunya, fent un pas més en la conversió de la perspectiva de gènere en ideologia d’estat.

A Europa un seguit de personalitats com Remi Brague, Philippe Beneton i Roger Escruten han realitzat un extensa crida “Una Europa en la qual podem creure“, per superar la crítica situació en què es troba aquesta llar comuna. Mai com avui la pugna entre projectes antropològics, morals i culturals radicalment diferents, molt més inefables que quan el comunisme, ha assolit una dimensió tan gran, perquè ja afecta les lleis, als drets de les persones. És una qüestió sobretot “occidental”, però que s’estén per Amèrica Llatina, Austràlia i Nova Zelanda, a l’altre extrem del món.

Davant d’aquesta situació, l’Església surt a la trobada concreta de totes les persones que pateixen, sense excepció. Aquesta és una de les seves tasques fonamentals, i el Papa no es cansa de reiterar.

És fonamental, però no és l’única. La principal és anunciar la bona nova de Jesucrist, propiciar l’experiència de la trobada amb Ell, conduir l’home davant la sorpresa del sagrat. Evangelitzar bé, en definitiva. Fer-ho no només amb paraules sinó amb fets i actuacions. L’islam misiona les seves comunitats a Europa, sobretot el salinisme, l’Església fa temps que s’ha oblidat d’aquesta -la seva pràctica per antonomàsia- tasca, submergida en la rutina parroquial. Aquest missatge de seguiment de Jesucrist només és possible per determinades vies que es realitzen en l’acte humà, són les que l’Església prescriu i les que determinen el seu paper històric, a l’escenari històric.

D’aquestes dues missions, en el seu desenvolupament doctrinal i pràctic, ha sorgit una cultura universal, que és la matriu d’Europa, i transcendeix en un grau variable a les diferents grans cultures del món.

Si l’Església renúncia a l’evangelització, autocensurant, per un fals sentit de l’oportunitat -una cosa és la intel·ligència i una altra l’ocultació o l’oblit- deixa de ser ferment de cultura. Si no situa a Jesucrist en el centre de l’escenari, de la plaça, de l’escola, de la vida en definitiva, i només el manté segregat en les quatre parets dels oficis, si abandona la presència de la seva concepció cultural, moral i antropològica , o fa trampes al solitari com la que han practicat dos bisbes australians intentant colar gat per llebre. Si incorre en el mirar cap a un altre costat i deixa que el poder civil arrumbi amb els fonaments que fan comprensible la fe; si presenten un Jesucrist de plastilina, on mai hi ha exigència cap a la comunitat, més enllà de la justícia social, o fins i tot sense ella, per un fals sentit de “l’oportunitat”; si confon al Poble de Déu amb missatges gens clars; si la compressió de cada pecador es converteix en relativisme al voltant del pecat … Si fa tot això, llavors la part de l’Església, afectada per aquesta deserció, es transformarà en una figuera estèril i serà llançada a les golfes de la història.