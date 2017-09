Lidl o cuando occidente se avergüenza de la Cruz

Los supermercados Lidl han reproducido la famosa iglesia griega “Anastasis”, en algunos de sus envases, retocando su cúpula para suprimir la cruz cristiana. Un detalle que no ha pasado desapercibido, pues si bien en algunos países musulmanes, portar un cruz o poseer una Biblia es sentencia de muerte, y otros menos hostiles, practican la ley de la Sharia persiguiendo y discriminando a los cristianos más o menos cruentamente, esta tendencia de reprobar el signo que hizo grande a Europa bajo el cual se crearon universidades, e irrepetibles obras de literatura, arte y arquitectura, una inmensa y gratuita red de escolarización y beneficencia, y fueron inspiradas grandes iniciativas aventureras, se muestra claudicando ante la barbarie de los mahometanos cuya seña es la espada y su meta, la conquista violenta.

Desde que políticas globalistas han hecho de Europa un foco de atracción, facilitando, cuando no financiando la arribada de los seguidores de Alá, éstos se han tomando libertades que no les corresponden, haciendo sus nidos impenetrables en las ciudades europeas que han pasado a ser núcleos de terror, porque según el Corán, matar a un infiel es un deber para hacer avanzar la fe islámica.

Pero, ¿qué es el signo de la Cruz? Es aquel bajo el cual Cristo quiso significarse, pasar a la historia universal, dando a Su Muerte un sentido de redención. Es por eso que en la actualidad se reprocha al Dios cristiano el haber querido dar a la cruz un simbolismo sobrenatural, porque el hombre, desde que es hombre, no tolera el sufrimiento y en lugar de acogerlo para hacerse víctima con Cristo para la salvación de sus hermanos, esconde esa señal, cuando no la repudia públicamente, porque no hay nada más escandaloso que decirse seguidor del Dios que se despojó de su riqueza y poderío para acabar en manos de sus verdugos, clavado en una cruz.

Pero reprobar la cruz es hacerse esclavo del demonio, aquel que promete grandes satisfacciones al que le sigue, para destinarle después al suplicio eterno del Averno. Y occidente sólo será grande cuando acepte la sabiduría que el Dios encarnado le vino a legar para su progreso, no sólo material, sino sobre todo, espiritual, haciendo de cada cristiano un superhombre.

Ante las protestas, se acaba de saber que Lidl rectifica y devuelve la cruz donde debe estar.