La Alemania católica: la principal potencia

Las zonas con mayor presencia de católicos muestran una economía más rica que la del resto del país. Este hecho rompe con una de las teorías más famosas del economista Max Weber. Él defendía la idea de que el protestantismo era una de las principales bases para el triunfo de la economía capitalista. Un siglo después de la publicación de La ética protestante y el espíritu del capitalismo (Die protestantische Ethik und der ‘Geist’ des Kapitalismus) la realidad no le ha dado la razón a Weber. A lo largo de los siglos lo que hoy se conoce como Alemania se ha ido polarizando económicamente y culturalmente. No solamente el sur de Alemania, donde la religión católica es la predominante, tiene el Producto Interior Bruto per cápita más alto del país (12,91% superior al norte), también es el que más exporta (42,97% más), más patentes registra al año (casi un 155% superior) y más empresas cotizan en el DAX30 (seis más). En cuanto a las tasas de paro la tendencia es la misma: el sur registra un millón de desempleados mientras que el norte 1.700.000.

Si la población de estas dos zonas fuera muy diferente la comparación sería asimétrica, pero no es el caso. El sur del país residen solamente 100.000 personas más, haciendo justa la comparación de ambas zonas. Además de la división entre la Alemania protestante y la católica existe un tercer eje aún muy presente: el que formaba parte de la antigua República Democrática de Alemania.

La costa alemana, especializada en la industria naviera y pesada, no ha sabido adaptarse bien a la revolución tecnológica y al nuevo mercado. Parte de la producción naviera alemana se ha externalizado en Polonia, donde los costes de producción son sensiblemente menores. En el otro lado del mundo nuevos competidores han puesto en riesgo la existencia de los grandes astilleros occidentales. A día de hoy los grandes productores de cargueros son, por orden ascendente, Japón (con una producción de 13,005 toneladas), Corea del Sur (23,270) y China (25.160). Cabe mencionar que en el mundo naval no se mide en unidades (naves) sino por toneladas.

En cuanto a la industria del automóvil, Alemania es la líder mundial en esta materia. Dentro de Alemania las principales marcas se encuentran en el sur. BMW tiene su dirección en Munich, Daimler (Mercedes Benz y Smart) y Porsche se encuentran en Stuttgart. Sin embargo Volkswagen reside en la Baja Sajonia, una rara avis para esa zona. El conglomerado de fabricantes de coches en el sur se le une a sectores de vital importancia como el aeroespacial (EADS) o el químico (BASF).

Es cierto que en algunas localidades, como por ejemplo Hamburgo o Bremen, no hay tanta diferencia. Pero en su conjunto sí que es posible ver como la economía alemana va a tres velocidades cada vez más diferenciadas. En el lado oriental la barrera económica es más marcada. El rápido desplome del estado comunista, junto a la lenta adaptación al mundo capitalista son uno de los motivos que explican cómo Turingia, Sajonia, Sajonia-Anhalt, Brandenburgo y Mecklenburgo-Pomerania Occidental son más pobres. Berlín, la capital de la renacida Alemania, tampoco ocupa una buena posición dentro del país.

Se habla de las desigualdades que existen en países como Francia, España o Italia, donde la riqueza del país no es generada de manera uniforme en el país. Alemania muestra una mayor distribución de la riqueza, pero la tendencia es de la creciente ruptura económica en tres partes. En este caso cabe destacar que estas tres zonas tienen diferentes realidades religiosas: La Alemania Oriental como agnóstica, el Norte protestante y el Sur católico.

La Alemania sin fe: la más pobre

Además de la Alemania protestante y la católica, existe la agnóstica. La antigua RDA muestra unos niveles de renta per cápita muy inferiores a la antigua Alemania Federal.

Lejos de la elaborada propaganda comunista, esta grabación realizada desde un tranvía en 1990 muestra la realidad de la Alemania Oriental. Detalles como ver las calles sin publicidad, la prácticamente nula variedad de modelos distintos de coches (Trabant) o la poca circulación de vehículos y de personas enseñan una Alemania totalmente diferente a la Federal. La economía oriental no supo realizar correctamente la transición del modelo planificado al libre mercado. Grandes empresas industriales, como VEB Sachsenring (principal productor de coches civiles) o Pentacon (fabricante de las famosas cámaras Praktica), se privatizaron y muchas de ellas no lograron sobrevivir en la nueva Alemania.

Toda la Alemania oriental, incluida la Berlín Occidental, muestra una menor riqueza por ciudadano respecto al resto del país (zona sur y norte). Además del aspecto económico existe otro elemento distintivo. En la antigua RDA la mayoría de la población no se siente indentificada con ningún credo, siendo el territorio menos creyente de Alemania. Este último rasgo distintivo dibuja una tercera Alemania que aún no ha podido coger el frenético ritmo del motor de Europa.