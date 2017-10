Dios crea al hombre y le dice: “Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla” (Gn 1, 28). Desde entonces hemos prosperado mucho. Ya sabemos que no se puede vivir en chabolas de madera y paja porque con el frio son insuficientes y con el viento se destruyen. Y también sabemos que no basta tender unos maderos para atravesar los ríos, y el hombre ha construido infinidad de puentes fabulosos.

Llegará el momento en que el hombre construirá las ciudades sobre plataformas poderosas de cemento armado que contendrán los desagües y grandes almacenes. Sobre esas plataformas, a una cierta altura sobre el nivel del mar, se construirán edificios fuertes, a prueba de tornados. Y ya son muchos los lugares en los que las casas no se caen porque haya un terremoto, como en Chile o en Japón. A ver cuándo van aprendiendo otros que no se puede construir en vaguadas, por donde pasan luego las torrenteras.

A todo esto se va llegando, pero sin duda es más difícil borrar el pecado del mundo, y tendremos que sufrir injusticias y seguiremos viendo la corrupción campando por aquí y por allá. Y habrá matrimonios que se rompen, dejando niños desvalidos y seguirá habiendo drogas y borracheras, porque hay tantos que no encuentran sentido en la vida. Todo esto va a ser más difícil de erradicar.

Pero el agua, hoy por hoy, no hay modo de inventarla. Se han inventado pantanos y se han descubierto pozos, pero todo se agota si no llueve, y por eso nos acordamos de Dios en la sequía y antes había procesiones –con paraguas aún en días claros- para pedir. Y si no son rogativas por la Gran Vía o por la Castellana, al menos cada uno de nosotros pidamos humildemente al Señor y a su Madre Santísima que nos mande agua, que es un bien muy importante para todos y, especialmente escasa para los más pobres. Así que, puestos a hacer una cadena de peticiones, con wasaps o con lo que sea, hagámosla para pedir lo más necesario y que llegue un tiempo adverso que nos llene los pantanos.