No busques gestas extraordinarias que sólo existen en tu cabeza, como si tuvieras que esperar a que llegara tu sueño para ofrecerle algo a Dios. Escurrirte de tu obligación puede ser una excusa que te buscas para quedarte con los brazos cruzados y no hacer nada, o inventarte mil y una historias que vivir para sentirte importante sin llegar nunca a sentirte importante, pues vas drogado con tu propia parafernalia. Al contrario, céntrate en lo ordinario, lo cotidiano que Dios va poniéndote segundo a segundo en tu propia vida: eso es lo que está pidiéndote, no mañana, sino ahora. Estás haciendo lo que te da la gana en lugar de lo que Dios te pide; solo lo que te va bien, de vez en cuando y cuando te “sale” hacerlo. ¡Cumple ya su voluntad, no pierdas más tu tiempo, ni lo hagas perder a los demás! Dios quiere que le seas fiel en lo ordinario, y no que esperes a serlo en lo extraordinario; en realidad, lo ordinario es el camino que te llevará a lo extraordinario. Lo dice san Josemaría: “Sigue en el cumplimiento exacto de las obligaciones de ahora. –Ese trabajo –humilde, monótono, pequeño- es oración cuajada en obras que te disponen a recibir la gracia de la otra labor –grande, ancha y honda- con que sueñas” (Camino, nº 825). No eres tan especial, en eso, como tú quieres creer y hacer creer. De hecho, es aquel mal que José Ignacio Munilla define como “ideología del deseo” y del que hablo en mis tres artículos de la serie Institucionalización de la percepción psicótica, sobre las personas aquellas a las que podríamos aplicar el dicho de Jesucristo: “Al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. (…) porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender” (Mt 13,12-13). Lo hace comentando la parábola del sembrador. No olvides que sólo da grano aquella semilla que ha caído y ha sido enterrada en tierra buena (Mt 13,3-8). De ahí, bajo tierra, es de donde crece la planta, no de las nubes. Déjate de historias de visitar y atender leprosos unos días o unas horas en la India, si a esa persona necesitada que Dios te pone en tu camino de cada día, en tu trabajo, entre tus amigos, tus vecinos, tu calle, tu familia… no la atiendes calladamente como se debe ni en eso que la ves necesitada. “No pensemos que valdrá de algo nuestra aparente virtud de santos, si no va unida a las corrientes virtudes de cristianos” (Camino, 409). Sé de fiar, y lo serán tus sueños: “Quien es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho” (Lc 16,10). Y entonces, sí. ¡Crecerás y harás crecer!